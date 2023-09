Ein Leben für die Igel-Hilfe

Von: Carola Hussak

Dieser Igel ist schon etwas älter, aber noch zu jung, um von Martina Schulenburg in die Freiheit entlassen zu werden. © Carola Hussak

Um fünf Uhr ist für Martina und Bernd Schulenburg die Nacht vorbei. Dann heißt es für das Ehepaar aus Ummern aufstehen, denn es ist Fütterungszeit bei ihren tierischen Untermietern. Seit rund 35 Jahren kümmert sich das Rentner-Ehepaar um alte, junge, verletzte oder verwaiste Igel. Auch jetzt tummelt sich wieder Nachwuchs in den eigens dafür hergerichteten Boxen und Kartons.



Selbst zur Expertin geworden

Zu der Hege und Pflege der stacheligen Vierbeiner ist Martina Schulenburg quasi wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Damals brachte ihr eine Kollegin einen Igel vorbei, den sie gefunden hatte. „Da konnte ich nicht Nein sagen. Aber was war zu tun? Ich hatte ja keine Ahnung und habe anfangs alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte“, berichtet die Tierliebhaberin im Gespräch mit dem IK. „Aber ich musste das Tier einfach durchbekommen und so habe ich mir Bücher gekauft und mich auch bei Tierärzten informiert“, erinnert sich die Ummeranerin. Aber das sei gar nicht so einfach gewesen, denn auch sie hätten nicht viel über die Hege und Pflege von Igeln gewusst. Überzeugt ist die Igel-Expertin nach wie vor von einem Buch der Autorin Monika Neumeier. Das habe sie selbst zur Expertin gemacht.



Sall und Heuboden ausgebaut

Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr Igel, die bei den Schulenburgs vorübergehend eingezogen sind. Teilweise rund 50 bis 60 Tiere verteilt über das ganze Jahr. Dafür hat das Ehepaar den ehemaligen Stall und den Heuboden ausgebaut. Geschichten – auch tragische – können Martina und Bernd Schulenburg viele erzählen. So berichtet die Tier-Liebhaberin von einem Fall, bei dem eine Gruppe Jungen einen Igel als Fußball benutzt hatte. Ein anderer Junge rettete den Igel und gemeinsam mit seiner Mutter brachte er ihn zu Schulenburgs. „Der Tierarzt musste ihn schließlich erlösen, weil er einen Riss in der Lunge hatte. Ich kann solche Menschen einfach nicht verstehen“, ist Martina Schulenburg wütend.



Mutterfreude trotz Handicap

Positiver verlief vor etwa drei Jahren ein anderer Fall. Ein Igel wurde mehrfach von einem Pferd getreten. Das Tier befand sich in einem traurigen Zustand. Die Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass das Tier nicht nur eine große Beule am Rücken und schwere Augenverletzungen hatte. Die Igeldame war auch trächtig. Das Ehepaar päppelte das Tier wieder auf und schließlich brachte sie vier Babys zur Welt. „Trotz ihrer Behinderungen hat sich die Igelin vorbildlich um ihren Nachwuchs gekümmert“, freuen sich Schulenburgs noch heute.



Was ist zu tun, wenn man einen Igel findet? „Ich sage immer: Gibt es keine Mutter mehr, dann einsammeln und mitnehmen.“ Dann sollte ein Karton mit einer Wärmflasche hergerichtet werden, denn gerade junge Igel seien unterkühlt. Der Karton sollte möglichst so groß sein, dass die Igel, sollte es ihnen zu warm werden, den Platz wechseln können. Dann sollte umgehend eine Pflegestelle angerufen werden. Ganz wichtig: erst mal nichts zu trinken oder zu fressen geben. Wer sich dann selbst um die Tiere kümmern möchte, sollte Katzenfutter mit hohem Fleischanteil, Hühnchen oder Rührei füttern. „Auf gar keinen Fall Obst oder Gemüse. Igel sind Fleischfresser“, mahnt Martina Schulenburg. Aufwendiger sei die Pflege bei Jungtieren. Die müssten auch nachts alle paar Stunden gefüttert werden – am besten mit Milch für Hundewelpen. Sind die Augen auf, kann auch der Mensch wieder nachts durchschlafen.



Igelpopulation nimmt ab

Die Pflege der Igel liegt dem Ehepaar am Herzen. Nicht jedes Jahr ist gleich. Bedingt durch die warmen Winter würden die Igel zu früh aufwachen. Teilweise werden Igel-Babys sogar noch im Oktober geboren. Aber dennoch nehme die Population der streng geschützten Tiere ab. Im Winter finden sie kein Futter, genauso wie in zu heißen Sommern. Dann benötigen sie die Hilfe von Menschen. Hilfe, die das Ehepaar körperlich nicht mehr leisten kann – zumindest nicht mehr in dem vollen Umfang wie in den vergangenen Jahrzehnten. „Man kann sich aber immer bei uns melden. Wir sehen uns die Tiere an und können Pflegetipps geben“, sagt Bernd Schulenburg. Von daher ist das Ehepaar auch froh, derzeit „nur“ sechs kleine Igel in ihrer Pflegestelle zu haben. Mehr sollten es möglichst nicht werden. Aber wer kann den possierlichen Tieren widerstehen?