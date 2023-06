Reichlich Diskussionen über Sportheim-Neubau des Wesendorfer SC

Von: Pascal Patrick Pfaff

Das Sportheim des Wesendorfer SC. © Pfaff, Pascal Patrick

Wesendorf – Das Thema „Sportheim-Neubau in Wesendorf“ ist eines mit Diskussionspotenzial. Den Beweis dafür gab es Dienstagabend, 6. Juni, auf der Sitzung des Wesendorfer Gemeinderats. Da meldete sich während der Einwohnerfragestunde nämlich ein Bürger zu Wort, dem die finanziellen Entwicklungen rund um das Projekt offenbar nicht gefielen: „Ein Sportheim geht nicht über Nacht kaputt. Wie erklärt die Gemeinde, das Projekt nicht schon vor fünf oder sechs Jahren angegangen zu sein, als die Kosten dafür geringer waren?“ Im Hochbau habe es zuletzt Preissteigerungen von 50 Prozent gegeben, so seine Rechnung. Um dann die Frage nachzuschieben, ob es der Verwaltung bewusst sei, „dass sie das Thema verschlafen hat“.

Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz (SPD) erwiderte in diesem Zuge, dass es „vor fünf oder zehn Jahren noch kein Betreiben dazu gab“, an dem Sportheim etwas zu machen. Mit dem Sachverhalt werde sich seit gut drei Jahren auseinandergesetzt. Schulz verwies dabei auf die Arbeit im Rat: „In einem 17-köpfigen Gremium sind die Meinungen zuweilen nicht immer dieselben. Es wird dann darüber diskutiert. So ein Thema macht man eben nicht nebenbei.“



Gegen ein „Vorpreschen“

Abgesehen von der Kostenfrage, brachte der Bürger auch seine Bedenken hinsichtlich der zu erwartenden Geräuschkulisse am Sportheim hervor: „Dies soll mit minimalem Abstand zur Wohnbebauung errichtet werden. Hinzu kommt, dass dort wohl lange und laute Feiern stattfinden dürften, wenn sich hier die Leute aufhalten“, so sein Verdacht. Er frage sich, ob ein Schallschutzgutachten angefordert wurde und vermute, dass es „wegen des Lärms zu Problemen kommt“.

Schulz, der dies nicht ausschließen wollte („Das könnte tatsächlich so sein“), mahnte den Bürger jedoch dazu, bei dem Thema nicht „vorzupreschen“. Es gehe fürs Erste darum, das Projekt auf den Weg zu bringen: „Das macht noch keinen Sinn, über Schallschutz zu reden, denn wir brauchen zunächst mal die Grundsatzentscheidung über den Neubau des Sportheims sowie die Vergabe und Beauftragung eines Architekturbüros, bevor es dann wirklich um derart konkrete Dinge geht.“



Investition für die Gemeinde

Andreas Hoffmann (SPD) reagierte indes auf eine Einlassung des Bürgers, nach der die Gemeinde angeblich „auf einem Berg von Geld sitzt“. So führte Hoffmann aus, dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von jeweils 800 000 Euro zu rechnen und mit dem Geld vorsichtig umzugehen sei. „Es ist eine Utopie, dass die Gemeinde auf dem Geld sitzt“, unterstrich Hoffmann auch in seinem Ton nachdrücklich. Die Kommune sei über jeden Förderbetrag froh – auch über die möglichen 200 000 Euro, die der Landkreis zur Verfügung stellen könnte, sofern der angedachte Antrag darauf gestellt und erfolgreich ist.

Jürgen Hildebrandt (SPD) betonte indes, wie wichtig es ist, an einem Strang zu ziehen, selbst wenn bei Kosten von knapp über 2 Millionen Euro die Grenze des Machbaren erreicht sei: „Wir wollen aber, dass sich die Kinder vernünftig duschen können, nachdem sie auf dem Sportplatz Sport getrieben haben. Deshalb: Stemmen wir die Sache jetzt und verlieren uns nicht im Klein-Klein.“



Der Bürgermeister teilte diese Haltung und erinnerte zugleich daran, dass nicht nur dieses Projekt geschultert werden muss. So sei in Anbetracht von Projekten wie dem Radweg an der L 284 oder dem Kreisel an der Ummerschen Kreuzung noch mit Ausgaben an anderer Stelle zu rechnen – das Sportheim aber als Projekt anzugehen: „Weil Vereine einfach wichtig sind für die Gemeinde“, so Schulz’ Fazit.



Einstimmig sprachen sich die Ratsmitglieder denn auch dafür aus, den Grundsatzbeschluss über den Neubau des Sportheims (das IK berichtete) zu fassen.