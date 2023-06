Pollhöfen: Ruf nach Preisgleitklausel

Von: Pascal Patrick Pfaff

Pollhöfen – Ob das Feuerwehrgerätehaus (FWGH) in Pollhöfen einen Anschluss an das Fernwärmenetz bekommt, darüber ist am Donnerstagabend eifrig im Wesendorfer Samtgemeinderat diskutiert worden. Dabei ging es in erster Linie um die Kosten.



So habe Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze „über den Preis gestutzt“, als er die Vorlage zur Sitzung sah. Darin ist vermerkt, dass der Wärmeliefervertrag mit der LSW Ende des Jahres ausläuft und der Stromanbieter mitgeteilt habe, die bisher geltenden Konditionen nicht halten zu können, sodass eine Preissteigerung zu erwarten sei. Schulze machte darauf aufmerksam, dass die LSW-Veträge demnächst verhandelt werden und hielt fest: „Ich unterschreibe den Vertrag nicht, wenn es keine vernünftige Preisgleitklausel gibt.“



Eine Preisgleitklausel erlaubt dem Verkäufer, seine gestiegenen Kosten über Preiserhöhungen weiterzugeben. Das ist etwa der Fall, wenn die Marktpreisentwicklungen starken Schwankungen unterliegen. Eine solche Klausel kann bei entsprechender Vereinbarung auch die Garantie enthalten, dass sich der Preis unabhängig der äußeren Umstände über einen bestimmten Zeitraum nicht oder nur schrittweise erhöht. Ein Faktor, den Energiekunden besonders interessieren dürfte.



Für und Wider zum Anschluss

Herbert Pieper (CDU), 1. stellvertretender Samgemeinde- und Wahrenholzer Bürgermeister, sprach sich indes für den Anschluss des FWGH an das Fernwärmenetz aus: „Klar, das Feuerwehrhaus in Wahrenholz wurde noch vor dem Ukraine-Krieg an das Fernwärmenetz gekoppelt. In Pollhöfen diskutieren wir jetzt über den Preis. Wir alle sind aufgefordert, sparsam zu sein.“ In Wahrenholz handele es sich um eine gute Sache, Fernwärme sei die Zukunft. „Ich unterstütze es daher, Pollhöfen anzuschließen.“



Eine andere Meinung hatte Ernst Schreiber (FDP), der den aus seiner Sicht existierenden Unterschied zwischen der Situation in Wahrenholz und Pollhöfen herausarbeitete: „In Wahrenholz werden in puncto Wärme Verluste in Kauf genommen. Es ist die teurere Variante. In Pollhöfen wird die Abwärme sinnvoll genutzt.“ Gleichwohl wisse niemand aus dem Rat, so seine Einschätzung, welche Fristen für das Vorhaben gelten. Er stelle somit den Antrag, über den Sachverhalt nochmals zu beraten. „Wir sollen abstimmen über etwas, das uns nicht bekannt ist. Besser wäre es also, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Ratssitzung zu behandeln.“ Schreibers Antrag wurde indes bei 17 Gegenstimmen (zehnmal Ja, eine Enthaltung) abgelehnt.



Unterstützung von den Ratsmitgliedern bekam jedoch der Vorstoß von Andreas Hoffmann (SPD), der – wie im Beschlussvorschlag vorgesehen – Pollhöfen ans Fernwärmenetz angeschlossen wissen wollte („Es ist eine Investition in die Zukunft“). Bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag beschlossen.



Den Preis überprüfen

Einher geht damit indes auch eine Notwendigkeit, auf die Jürgen Hildebrandt (SPD) aufmerksam machte: So solle der Preis überprüft werden, der als Grundlage dient. Der sei nämlich „zu hoch“.



Laut Vorlage entstünden Kosten in Höhe von circa 2000 Euro für den Umbau der bestehenden Heizungsanlage im FWGH, wenn diese demnächst ans Fernwärmenetz angeschlossen würde. Aktuell müssten für Fernwärme 11,24 Cent pro Kilowattstunde und 7 Prozent Umsatzsteuer gezahlt werden (12,5 Cent bei 19 Prozent).



Momentan werde das FWGH noch mit Gas beheizt, wobei der Preis hier bei 4,95 Cent ohne Netzentgelt liegt. Der Verbrauch in 2022 lag bei 26 558 Kilowattstunden. Inklusive der Netzentgelte betrugen die Gaskosten demnach rund 1260 Euro bei 7 Prozent Umsatzsteuer.



Ausgehend von dem Verbrauch aus 2022, ergebe der Anschluss an das Fernwärmenetz einen Preis in Höhe von knapp 3000 Euro (7 Prozent Umsatzsteuer). Was bedeutet, dass hierdurch Mehrkosten in Höhe von über 1700 Euro jährlich entstünden. Mehr noch: Da die Umsatzsteuersenkung für den Wärmebezug zum 31. März 2024 ausläuft, ist laut Vorlage mit Mehrkosten in Höhe von knapp 2200 Euro zu rechnen.