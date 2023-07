Pollhöfen feiert sein neues Feuerwehrfahrzeug

Von: Manfred Gades

Es hat gedauert, aber nun konnte die Feuerwehr Pollhöfen das neue TSF offiziell in Beschlag nehmen. Beim Feuerwehrfest erfolgte die Schlüsselübergabe. © Manfred Gades

Pollhöfen – Was für ein Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr Pollhöfen: Mit Hunderten Gästen feierte sie ihr großes Feuerwehrfest. Zu einem Höhepunkt mutierte sicherlich am Freitagabend die Fahrzeugübergabe des neuen TSF. Lange hatten die Brandschützer darauf warten müssen.

Der Posaunenchor Ummern eröffnete den Festabend, bevor Pollhöfens Ortsbrandmeister Thorsten Bergmann in der vollbesetzten Wegmeyer-Scheune das Wort ergriff. Mehr als 200 Gäste waren anwesend, darunter viele Kameraden der befreundeten Feuerwehren und Vertreter der Samtgemeinde- und Kreispolitik. Nach der reichhaltigen Vesper und den Grußworten der Gäste kam es zum Höhepunkt der Veranstaltung: der Übergabe.

Pressesprecher Bjarne Wegmeyer berichtete detailreich über die komplizierte Beschaffung des Fahrzeuges. Und auch bis zum Schluss musste sich die Wehr bekanntlich in Geduld üben, die Auslieferung hatte leider viel länger als erhofft gedauert. Nun war das neue TSF aber da. Dabei handelt es sich um ein TSF/W auf einem 8,8 Tonnen MAN-Fahrgestell ohne Allrad, das zusätzlich 1000 Liter Löschwasser mitführen kann.

Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze überreichte anschließend feierlich den Fahrzeugschlüssel an Wesendorfs Gemeindebrandmeister Torsten Winter. Der Schlüssel wanderte weiter, bis er bei Bergmann landete. Dieser reichte ihn dann an den Maschinisten der Pollhöfener Wehr. In seinem Schlusswort bedankte sich Pollhöfens Ortsbrandmeister bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten.



Nach der Übergabe feierte man in Pollhöfen freilich noch kräftig weiter. Zum Abschluss des gelungenen Tages sorgte Kröger-Events mit Partyhits für die richtige Stimmung.

Mit dem ersten Tag endete das große Feuerwehrfest freilich noch nicht, viele Programmpunkte sollten die kommenden beiden Tage noch folgen.