Nicht so flexibel wie erhofft

Von: Carola Hussak

Wenn ein Linienbus zu einer bestimmten Zeit nicht fährt, soll es möglich sein, einen Flexo-Bus zu buchen. Seit ein paar Wochen gibt es aber in Pollhöfen Probleme. Gründe dafür sind derzeit nicht bekannt. © Privat

Noch scheint das Thema Flexo-Bus in Pollhöfen kein Ende zu finden. Wie das IK Anfang des Monats berichtete, konnte Daniela Köhler seit zwei Wochen keinen Flexo-Bus in Pollhöfen mehr buchen. Ein Jahr lang war ihre Tochter zwischen 5.50 und 6.10 Uhr in Pollhöfen in den Anrufbus gestiegen und bis nach Wesendorf gefahren, um dort den Linienbus nach Gifhorn zu erreichen.



Im Gespräch mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig hieß es, dass es zwar vor Kurzem einen Systemausfall gegeben habe, aber die Fahrten zur gewünschten Uhrzeit buchbar seien. Das hätten zwei Mitarbeiter des Flexo-Teams geprüft. Das sorgte bei Köhler für noch mehr Unmut. Nachdem es anfangs überhaupt schwierig gewesen sei, jemanden im Service-Center zu erreichen, und ihr dann gesagt wurde, ihre Tochter könne den Linienbus um 6.40 Uhr nehmen, ist der Pollhöfenerin der Geduldsfaden gerissen. Über Social-Media beklagte sie sich, dass der Flexo-Bus nach wie vor nicht zur gewünschten Uhrzeit buchbar sei und sie sich – bezüglich der Antwort des RGB – „als Lügnerin dargestellt“ fühle.



Schließlich hat sich die Pollhöfenerin mit ihrem Problem per Mail an das Flexo-Team gewandt. Daraufhin bedankte sich der Regionalverband in der vergangenen Woche für den Hinweis des Problems, denn so könne man dieses „identifizieren“. Und: „Bedauerlicherweise können die von Ihnen gewünschten Fahrten zurzeit nicht gebucht werden. Unser Dienstleister arbeitet mit Hochdruck an der Lösung dieses Problems“. Auf die gestrige Nachfrage beim RGB, wie nun der Stand der Dinge sei, versicherte deren Pressesprecherin Gisela Noske, sich umgehend beim Dienstleister darüber zu erkundigen.



Daniela Köhler indes ist nicht geholfen und sie steht nach wie vor vor der Frage, wie ihre Tochter pünktlich nach Wesendorf kommt, um dort den Bus nach Gifhorn zu erreichen. „Aber was mich an der ganzen Sache noch aufregt, ist, dass man erst als ‘Spinner’ dargestellt wird und dann heißt es plötzlich, dass der Bus tatsächlich nicht mehr gebucht werden kann“, zeigt Köhler gegenüber dem IK Unverständnis für das Hin und Her.



Bisweilen fährt der Vater die Tochter zur Haltestelle nach Wesendorf, was laut Köhler aber kein Dauerzustand sein könne. Schließlich seien die Flexo-Busse doch eigens dafür angeboten worden, dass „sie quasi geordert werden können, wenn ein Linienbus nicht fährt“.