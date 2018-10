Neuer Entwurf mit halben Kosten

Wesendorf. Vor gut einem Jahr hat die Gemeinde Wesendorf beschlossen, den Kreisel in der Ortsmitte neu zu gestalten.

Als aber im April verschiedene Varianten mit Kosten oberhalb der in den Haushalt eingestellten Mittel von insgesamt 65.000 Euro vorgestellt wurden, zeigten sich die politischen Gremien nicht überzeugt. Nun wurde eine neue Variante ausgearbeitet, die am Dienstagabend im Bauausschuss diskutiert wurde.

Diese entspricht weitestgehend bereits vorgestellten Varianten, jedoch konnte das Planungsbüro Bolle und Baron-Lütje mit dem Verzicht auf teuren Cortenstahl die Kosten senken: Statt ursprünglich knapp 70.900 Euro werden nun Ausgaben von rund 42.400 Euro kalkuliert. „Die ersten Kostenaufstellungen hatten uns erschreckt“, kommentierte Andreas Hoffmann (SPD). Und auch der neue Betrag ließe sich um nochmal rund 10.000 Euro reduzieren, wenn die Gemeinde Abrissarbeiten in Eigenleistung übernehme. „Dann fallen die Material- und die normalen Lohnkosten des Bauhofs an“, erklärte Bürgermeister Holger Schulz (SPD).

Die CDU sah aber auch diese Summe kritisch. „Selbst 32.000 Euro sind für einen so kleinen Platz immer noch eine Menge Geld“, befand Jürgen Meyer (CDU). Seine Frage, ob darin auch ein Wasseranschluss für den Kreisel enthalten sei, verneinte Schulz. „Durch die günstigere Pflege amortisiert sich der neue Kreisel aber schon nach fünf bis sieben Jahren.“

Die Christdemokraten hatten im Vorfeld der Sitzung einen Antrag gestellt, die Gestaltung und Pflege des Kreisels an örtliche Garten- und Landschaftsbauer auszuschreiben. Dieser Antrag wurde bei der Sitzung des Bauausschusses nicht berücksichtigt, da laut Schulz „die Planung ja schon längst vergeben ist“. Auf den Antrag werde aber bei der abschließenden Entscheidung im Verwaltungsausschuss eingegangen, kündigte Schulz im IK-Gespräch an. Hoffmann sprach bezüglich des Antrags sein Unverständnis aus: „Ihr habt damals ja auch zugestimmt, als wir die Mittel in den Haushalt eingestellt haben.“ Guido Wechsel (CDU) begründete: „Wir haben entsprechendes Feedback aus der Bevölkerung bekommen und uns daher nach anderen Alternativen umgesehen.“ Die CDU votierte mit zwei Stimmen gegen den neuen Entwurf, SPD und WGW sprachen sich mit fünf Stimmen dafür aus.

Von Dennis Klüting