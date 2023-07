Neue Halle für den Bauhof

Von: Carola Hussak

Auf den gemeindeeigenen Flächen gegenüber dem Friedhof soll die neue Halle für den Bauhof entstehen. © Hans-Jürgen Ollech

Groß Oesingen – Die Groß Oesinger Feuerwehr benötigt mehr Platz. Daher hat die Gemeinde Groß Oesingen das Nutzungsrecht für eine dritte Garage an die Samtgemeinde abgegeben. „Es ist jetzt nur noch eine Halle übrig, die wir nutzen können“, informierte Bürgermeister Ewald Heers (CDU). Mit dem Geld aus dem Verkauf der Halle möchte die Gemeinde nun auf dem Gelände des Bauhofes an der Friedhofsstraße eine Ersatzhalle bauen.



Dafür hat die Gemeinde insgesamt vier Angebote eingeholt. Den Zuschlag hat die Firma Wolfsystem erhalten, weil sie mit 81 666 Euro das günstigste Angebot eingereicht hat. Wie Heers sagt, handelt es sich um eine Systemhalle, 10 Mal 18 Meter, mit drei Toren. „Die Halle besteht aus Blech. Es gibt weder Büro- noch Aufenthaltsräume. Die Halle ist nur für Unterstellmöglichkeiten geeignet“, so der Bürgermeister. Für die kompletten Gründungsarbeiten wurden rund 37 500 Euro kalkuliert.



Nach Rücksprache mit dem Landkreis Gifhorn muss für den möglichen Bau der Halle ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Gemeinde favorisiert, dafür das Planungsbüro Schwerdt aus Braunschweig zu beauftragen. Die derzeitigen Planungskosten belaufen sich auf rund 12 500 Euro. Bis auf eine Enhaltung fiel der Beschluss einstimmig.



„Ich muss mich enthalten, weil keine weiteren Angebote eingeholt wurden“, begründete Regina Hannuschka (parteilos) ihre Entscheidung. „Das Planungsbüro kennt sich seit 30 Jahren in unserer Region gut aus und arbeitet auch für die Samtgemeinde. Beim Rechnungsprüfungsamt gibt es diesbezüglich keine Probleme“, so Heers. Das Büro habe einen extremen Wissensvorsprung gegenüber anderen Planungsbüros, weil es seit langer Zeit in der Gemeinde für die Erstellung der Bebauungspläne verantwortlich ist. Es sei in der Samtgemeinde gut vernetzt und erstelle auch Flächennutzungspläne für diese, sodass sich auch hier ein Vorteil ergebe. Ferner sei es derzeit wegen der vorherrschenden Knappheit sehr schwierig, ein entsprechendes Planungsbüro zu beauftragen. „Bei den Preisen entsprechender Planungsbüros gibt es nahezu keine Unterschiede“, heißt es in der Beschlussvorlage.



Die Erweiterung des Bauhofes soll auf den gemeindeeigenen Flächen gegenüber des Friedhofs erfolgen. Diese soll über die Friedhofsstraße erschlossen werden, eine zweite Zufahrt soll direkt gegenüber zum Friedhof entstehen. Im F-Plan ist die Fläche bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. Einstimmig sprach sich der Rat für eine maximale Gebäudehöhe von 7 Metern aus. Die Grünflächen sowie fünf Bäume sollen auf dem Grundstück erhalten bleiben.