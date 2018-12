„Nagen nicht am Hungertuch“

Jetzt meldet sich ein Berufskollege Mahlkes aus dem Isenhagener Land zu Wort und sagt: „Diese Gewerkschaft spricht nicht für meine Interessen. “.

Der Betzhorner Zahnarzt Dr. Gerhard Kießler mag vor allem die Klagen über zu geringe Einnahmen nicht teilen. Er macht darauf aufmerksam, dass die Honorarverteilung in Niedersachsen an die landesweite Lohnsumme der Verdiener gekoppelt sei – und da sehe es angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage gut aus: „Grundsätzlich geht es uns im Moment nicht schlecht.“

+ Dr. Gerhard Kießler © Boden

Richtig sei, dass die Gebührenordnung für die zahnärztlichen Leistungen seit vielen Jahren mehr oder weniger eingefroren sei, und Gewinne seien daher nicht unbedingt steigerbar. Aber: „Es ist nicht so, dass wir Zahnärzte am Hungertuch nagen“, sagt Kießler, der stellvertretender Kreisstellenvorsitzender der Zahnärztekammer ist. Vermutlich komme es auf die individuellen Erwartungen eines jeden Zahnmediziners an, ob er sein Einkommen als attraktiv empfindet.