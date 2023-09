„Für Musik ist man nie zu alt“

Von: Carola Hussak

Das Heidemusikcorps Kraniche Wesendorf wird ein halbes Jahrhundert alt. Das soll am 7. Oktober im Schützenhaus gefeiert werden.

Das Heidemusikcorps Kraniche feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Damit sind die Kraniche einer von drei Musikzügen der Schützengesellschaft Wesendorf.



„Gestartet ist das Musikcorps 1972 als Damen-Skisportgruppe“, weiß Jessica Große vom Vorstand. Ein Jahr später haben Hermine und Wilhelm Bindig, damals Direktor der heutigen Oberschule Wesendorf und Mitglied des Schießsportvereins, den Fanfarenzug „Kraniche“ gegründet. Einen Spielmannszug habe es nach Angaben von Große zwar gegeben, „aber es wurden keine Mädchen aufgenommen“. Die Mädchen haben sich an den Schuldirektor gewandt und schließlich stand fest: „Das machen wir selbst“.



Nach Gehör, nicht nach Noten gespielt

Im Oktober 1973 wurde der Musikverein gegründet. Gestartet wurde mit fünf bis sechs Mitgliedern und man traf sich regelmäßig zu kleineren Proben. „Wir hatten dann sogar einen Übungsleiter. Dennoch haben wir damals alle Stücke nach Gehör und nicht nach Noten gespielt“, weiß Jessica Große. Mehr als 60 Mädchen, bekleidet mit weißen Röcken und Kniestrümpfen als „Uniform“, fanden großen Anklang. Ein Jahr später gab es dann den ersten großen Auftritt beim Schützenfest. Es folgten Meisterschaften auf Kreis- und Landesebene. „Und wir waren die ersten Frauen im Wesendorfer Schützenverein“, berichtet Große.



Ende der 90er-Jahre gab es bei den „Kranichen“ eine Umstellung. Die Fanfaren wurden durch Trompeten ersetzt, die Trommeln ausgetauscht und: die Musiker haben Noten erhalten. Nach dieser Umstellung gab es den Neuanfang 1997 beim Königsfrühstück mit drei Musikstücken. „Notenlernen war eine Herausforderung und nicht ganz einfach“, erinnert sich Jessica Große.



Fanfaren ausgetauscht

Bis 1993 hat Wilhelm Bindig die „Kraniche“ geleitet. Es folgten Alex Bührig, Frauke Lukas und Melanie Meine. Seit 1998 hat Thorsten Hildebrandt die musikalische Leitung inne. Im Vorstand sei man mit sieben Personen vertreten. „Unser Stil ist ganz unterschiedlich. Wir spielen vom Marsch über Filmmusik bis hin zu Charts so gut wie alles“, sagt Melanie Witowsky. Und genauso abwechslungsreich sind die Auftritte: bei Schützenfesten, Geburtstagen, Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen.



Neben den Übungsabenden, die immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr stattfinden, werden aber auch Freizeit- und Übungswochenenden angeboten und bei Kniffelturnieren kommt die Geselligkeit nicht zu kurz. Der Saisonabschluss wird immer mit den Fördermitgliedern gemeinsam gefeiert. Auch waren die „Kraniche“ schon zwei Mal zu Besuch in den Partnergemeinden Páka (Ungarn) und Cuverville (Frankreich).



Mittlerweile ist die Mitgliederzahl auf 15 zurückgegangen. „Auch Corona hat viel kaputt gemacht – wie in so vielen Vereinen“, bedauert Große. Aber auch das Interesse an Musik sei bei den Jüngeren zurückgegangen, teilweise würden die Eltern auch nicht mehr dahinter stehen. Mit Blick auf die langen Schulzeiten bleibe kaum noch Zeit für anderes. In Schulen selbst werde gar kein Musikunterricht mehr angeboten. „Musizieren ist aber ein intensives Hobby – sich einmal in der Woche zu den Proben zu treffen ist eigentlich zu wenig“, wissen Große und Witowsky.



Früher wurden an Schulen noch Big Bands als Arbeitsgemeinschaft angeboten. Mittlerweile haben sich schon ganz viele Musikzüge aufgelöst.



Warum nicht mal neue Wege gehen?

Dass man immer mit Musizieren anfangen kann, zeigt Melanie Witowsky: „Ich war an einem Punkt, da habe ich mich für Sport oder Musik entscheiden müssen. Es wurde Musik.“ Wenn man Interesse habe, egal welchen Alters, könne man auch mit 37 Jahren ein Instrument und Noten lernen. „Wir können uns vorstellen, neue Wege zu gehen und uns mit Bass- oder E-Gitarre oder Keyboard auszuprobieren. Man kann alles einbauen“, ist Große überzeugt. Instrumente zum Ausprobieren sind da. Ist sich jemand sicher, das Instrument aber zu teuer, finanzieren die „Kraniche“ auch schon mal vor und in Raten kann abbezahlt werden.



Nun soll der runde Geburtstag am Sonnabend, 7. Oktober, ab 15 Uhr im Wesendorfer Schützenhaus gefeiert werden. Neben dem Heidemusikcorps Kraniche Wesendorf werden auch der Spielmannszug Wesendorf, der Musikzug Wesendorf, der Spielmannszug Schönewörde und das Musikcoprs Groß Oesingen für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Danach findet eine Aftershow-Party statt. Einen Tipp von Jessica Große: „Frühzeitig kommen. Es sind so viele Gäste willkommen, wie der Saal hergibt.“