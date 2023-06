Ölbohrungen an Leck-Stelle nahe Wahrenholz ruhen wohl für mehrere Wochen

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Bei Wahrenholz gab es eine Leckage an der Erdölförderung „Vorhop 19“. © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Wahrenholz/Vorhop – Die Leckage, die sich am Sonntag an der Bohrstelle „Vorhop 19“ rund vier Kilometer südöstlich von Wahrenholz ereignet hat (das IK berichtete), beschäftigte den Betreiber Vermilion Energy gestern weiter. Unternehmens-Sprecher Björn Wechsel sagte auf IK-Anfrage, dass am Montag Mitarbeiter vor Ort gewesen sind: „Solange, bis der Fehler behoben ist.“ Wann das sein wird, konnte Wechsel indes nicht sagen.



Nach Informationen des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ist eine auch bis gestern nicht näher zu beziffernde Menge Nassöl (ein Gemisch aus Erdöl, Begleitgas und einer großen Menge Wasser, die im Bearbeitungsverlauf vom Erdöl abgetrennt wird) aus einer oberirdisch verlaufenden Leitung herausgetreten und hat sich auf dem Betriebsplatz ausgebreitet. Gräben und Bäche seien nicht betroffen. „Das kann ich bestätigen“, so auch Vermillion-Sprecher Wechsel, der zudem „von keinen weiteren Schäden“ ausgeht. Vorfluter seien nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Wie es zu der Leckage kam, konnte Eike Bruns vom LBEG dem IK bis gestern nicht beantworten: „Bisher gibt es noch keine Erklärung, wie das passieren konnte.“ Möglicherweise sei es eine Verschleißerscheinung des Materials.



Noch bis zum Anbruch der Dunkelheit am Sonntagabend habe jedenfalls die Rufbereitschaft des Bohrstellen-Betreibers Vermilion Energy an dem Ort gearbeitet. Laut Wechsel wurde dabei die Bohrung gestoppt – und dies so lange, bis die Sanierung der Fläche abgeschlossen ist: „Die Anlage könnte mehrere Wochen außer Betrieb sein.“ Der nächste Schritt sei, die Anlagenteile zu demontieren und dem TÜV zur Begutachtung der Schadensursache bereitzustellen.



Wie berichtet, wird laut Bruns der betroffene Boden vorerst bis in eine Tiefe von 15 Zentimetern ausgekoffert und durch neue Erde ersetzt. Die Untersuchungen haben indes gezeigt, dass die Flüssigkeit sprühnebelartig aus der Leitung ausgetreten ist – und eine etwa 30 Quadratmeter große Fläche im näheren Umfeld betroffen war. „Die gesamte Fläche ist circa 150 Quadratmeter groß gewesen, aber durch die Art der Streuung gab es nur sehr geringe Umweltschäden. Eine Betonwanne hat da ihren Dienst getan“, so der LBEG-Sprecher am Montagabend.



Bei den Sanierungsarbeiten ist laut Bruns und Wechsel auch ein Umweltbeauftragter der Unteren Wasserbehörde dabei. „Er hat Kenntnis über die Stoffe und begleitet den Entsorgungsprozess“, so Wechsel. Die abgetragene Erde werde zunächst in flüssigkeitsdichten Behältern aufbewahrt, um fachgerecht beprobt und nach Abschluss der Laboruntersuchungen entsprechend den rechtlichen Vorschriften entsorgt werden zu können.



Sowohl der Vermilion- als auch der LBEG-Sprecher unterstrichen derweil, wie „gut die Alarmierungskette“ aus ihrer Sicht funktioniert hat.



Die Rufbereitschaft der Vermilion Energy wurde bekanntlich von einem Passanten auf die Leckage aufmerksam gemacht. Ein Umstand, dem Christian Schroeder, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Rade, nicht nur Gutes abgewinnen kann: „Solche Vorfälle reihen sich mittlerweile. Es ist zunächst mal zu begrüßen, dass Vermilion transparenter über so etwas informiert als früher. Das zeigt der IK-Artikel vom Montag. Dass aber erst ein Passant über die Sache informieren muss, finde ich nicht in Ordnung.“ Er frage sich, ob bei Vermilion etwas strukturell schiefläuft – und was passieren würde, wenn der Spaziergänger nicht vorbeigekommen wäre.



Wechsel, der darauf hinweist, dass an einem Sonntag die Personaldecke dünner sein kann als an anderen Tagen, entgegnet auf IK-Nachfrage, dass er Schroeders Meinung nachvollziehen könne, sagte aber auch, dass „immer innerhalb von 24 Stunden jemand vom Unternehmen am Ort des Geschehens da sein“ werde. Wechsel lobte in diesem Zuge nochmal das „gute Alarmierungssystem“.