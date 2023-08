Zweite Chance für Obst

Von: Carola Hussak

Teilen

Das Obst von Bäumen, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, kann ohne Rücksprache gepflückt werden. Archivfoto: Gades © Manfred Gades

Soll es ein leckerer Apfelkuchen, Marmelade, Gelee oder Apfelmus sein? Jedes Jahr zur Erntezeit hängen an zahlreichen Obstbäumen in Deutschland gelbe Bänder. Diese signalisieren: Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden. Vorbeikommende Verbraucher können so für den Eigenbedarf kostenlos Obst in ihrer Umgebung ernten und verwenden. Das geht auf die Ernteaktion „Gelbes Band“ zurück, die sich seit einigen Jahren immer mehr verbreitet. Die Aktion sorgt dafür, dass in Deutschland mehr Obstbäume abgeerntet werden und dadurch mehr Obst verwertet wird.



Landfrauen engagieren sich

In diesem Jahr beteiligen sich auch die Groß Oesinger Landfrauen an diesem Projekt. „Zum ersten Mal“, äußert Heike Meyer vom Vorstand der Landfrauen gegenüber dem IK. „Eigentlich wollten wir schon im vergangenen Jahr an dem Projekt teilnehmen, aber dafür waren wir zu spät dran“, informiert Meyer. „Wir haben dass Projekt in unserem Vorstand besprochen und für richtig erachtet“, weiß Dörte Blümer, zuständig für die Pressearbeit. In diesem Jahr hat die Gemeinde insgesamt 83 Bäume zur Verfügung gestellt – am Hohner Weg und im Südfeld. „Ist doch toll, wenn Bürger das Obst ernten können, bevor es schlecht wird“, ist Meyer überzeugt.



Verhaltensregeln einhalten

Wer Obstbäume oder Sträucher besitzt, aber während der Obstsaison die vielen Früchte nicht abernten kann, markiert die Bäume und Sträucher mit einem gelben Band. Vorbeikommende können dann für den eigenen Bedarf Obst pflücken und bereits von diesem Baum gefallenes Obst auflesen – unter Einhaltung folgender Verhaltensregeln:



• Geerntet werden darf ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die ein gelbes Band tragen. Denn nur deren Früchte wurden von den Besitzern für die Ernte freigegeben.



• Mit den Obstbäumen ist behutsam umzugehen.



• Geerntet werden sollte nur, was in Reichweite hängt (ohne Benutzung von Leitern) oder was auf dem Boden liegt.



• Es sollte nur so viel geerntet werden, wie verbraucht werden kann.



• Von einer braunen Stelle sollte sich keiner abschreckten lassen – die kann herausgeschnitten werden.



Projekt muss sich erst etablieren

Die Bäume am Hohner Weg und im Südfeld sind mit den gelben Bändern gekennzeichnet. Wie Blümer informiert, können Bürger auch in ihren Privatgärten Obst zur Verfügung stellen, wobei die Bewohner nicht unbedingt Zugang zu ihren Gärten erlauben müssen. Sie können ihr Obst auch am Weg oder auf dem Hof bereitstellen. „Es ist das erste Jahr, in dem wir an dieser Aktion teilnehmen. Wir denken, es braucht etwas Zeit, Geduld und immer wieder Informationen für die Öffentlichkeit, damit sich das Projekt etabliert“, blickt Blümer positiv auf die kommenden Jahre.