Heinrich Buchholz ist neuer Bürgermeister von Schönewörde

Von: Pascal Patrick Pfaff

Heinrich Buchholz (l.) wurde vom Ersten Samtgemeinderat Marc Bludau vereidigt. © Pfaff, Pascal Patrick

Schönewörde – Die circa 50 Bürger im Schönewörder Sport- und Gemeindezentrum applaudierten Heinrich Buchholz kurz, aber heftig. Sie waren am Mittwochabend Augen- und Ohrenzeugen der Bürgermeisterwahl geworden – und bedachten Buchholz, den neuen Amtsinhaber, mit Beifall für seine Worte. War es ihm doch am Ende der Ratssitzung ein Anliegen, die Bürger, Vereine und Ratskollegen auf eine gute Zusammenarbeit einzuschwören. Er freue sich jedenfalls darüber, dass die Sitzung „so gut verlaufen ist“, er habe nun allerdings auch „eine Menge Arbeit vor der Brust“.

Alter Stellvertreter ist auch der neue

Aber der Reihe nach. Dass sich die Bürgermeisterwahl an diesem Abend als dominierendes Thema erweisen sollte, hatte freilich mit den Ereignissen rund um Gerald Flohr zu tun. Bekanntlich ist dieser Anfang Mai von seinem Amt als Bürgermeister der Gemeinde Schönewörde zurückgetreten (das IK berichtete). Als Grund für diesen Schritt nannte er die mangelnde Unterstützung durch seine Ratskollegen und verschiedenartige Auffassungen über die Umsetzung von Förderprojekten.



Am Mittwoch war Flohr nun im Sport- und Gemeindezentrum zugegen. Sein Rücktritt, den er am 2. Mai schriftlich erklärt hat, musste nämlich durch Abstimmung vom Gemeinderat bestätigt werden. Was auch geschah: Während sich Flohr enthielt, machten die sieben anderen Ratsherren den Weg frei für eine Neuwahl.



Dabei wäre es möglich gewesen, diese im Geheimen durchzuführen, wenn ein Ratsmitglied darum gebeten hätte. Dies war allerdings nicht der Fall – und so erkundigte sich Klaus Christian Müller (GfS) nach den Vorschlägen für das höchste politische Amt in der Gemeinde.



Als stellvertretender Bürgermeister hatte er zu diesem Zeitpunkt die Sitzung-Leitung und auch das Rederecht im Rat inne, da Flohr nicht mehr Bürgermeister war, Buchholz (GfS) aber noch nicht im Amt gewesen ist. So hörte er aus den Reihen der GfS den einzigen Kandidaten-Vorschlag an diesem Abend: Heinrich Buchholz. Nachdem er erklärte, fürs Amt zur Verfügung zu stehen, wählten ihn die Ratsmitglieder per Handzeichen. Bei einer Gegenstimme von Flohr votierten sieben für ihn.



Durch die anschließend vom Ersten Samtgemeinderat Marc Bludau vorgenommene Vereidigung stieg Buchholz schließlich vom Ratsherren zum Bürgermeister auf, zunächst einmal für die restliche Dauer der Wahlperiode.



Mit diesem formalen Akt übernahm Buchholz nun auch die Sitzungs-Leitung und ließ über die Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses sowie über seinen Stellvertreter entscheiden. Die Abstimmung über den zweiten starken Mann in Schönewörde lief formal nahezu identisch zur Bürgermeisterwahl ab. Ratsherr Nicolas Müller (GfS) schlug den bisherigen Amtsinhaber Klaus Christian Müller vor, dieser erklärte sich einverstanden und wurde bei einer Gegenstimme (Flohr) auf seinem Posten bestätigt.



Bei Förderprojekten unter Zeitdruck

Ein paar Glückwünsche und Handschläge für den neuen, alten Stellvertreter später, übernahm dann Buchholz wieder das Wort. Schließlich hatte er durch weitere Tagesordnungspunkte zu führen, die einerseits eine Neubestimmung des Protokollführers für die ortspolitische Arbeit und der Vertreter in weiteren Gremien/Verbänden vorsah. Andererseits ging es auch um wahlunabhängige Themen – etwa hinsichtlich der Dorfentwicklung oder den Arbeiten für die Baustraße Querkamp lI (Berichte folgen).



Buchholz griff die damit verbundene Projektarbeit am Ende der Sitzung auf und richtete sich an die Bürger und seine Ratskollegen: „Ich wünsche mir eine gute Zusammenzuarbeit mit euch. Was auch heißt, alle frühzeitig in die Planungen einzubinden und diese nicht nach Beschluss noch später zu ändern.“ Ziel sei es, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten richtig zu verteilen. Buchholz unterstrich: „Wir stehen bei Förderprojekten unter Zeitdruck – und laufen akut Gefahr, dass zugesagte Mittel verloren gehen, weil nicht alles zeitnah abgearbeitet wurde.“ Indes bat er die Schönewörder um Verständnis: Er brauche für die anstehenden Aufgaben ein wenig Einarbeitungszeit.



Neu gewählte Posten Für den Verwaltungsausschuss Beigeordnete: Norbert Weidl (CDU); Klaus Christian Müller (GfS)

Vertreter des Bürgermeisters: Burkhard Köhler (CDU)

Vertreter der Beigeordneten: Frank Jäger (SPD); Burkhard Köhler; Nicolas Müller (GfS)

Für den Verwaltungsausschuss und Ratssitzungen Protokollführer: Klaus Christian Müller

Vertreter des Protokollführers: Norbert Weidl

Für die Gesellschafterversammlung der LandE/EVW-Beteiligungsgesellschaft Vertreter des Bürgermeisters: Klaus Christian Müller

Für den Unterhaltungsverband lse Vertreter: Burkhard Köhler

Stellvertreter: Frank Jäger

Für die Gewässerschau der Gewässer lll. Ordnung 1. Vertreter: Frank Jäger

2. Vertreter: Burkhard Köhler

Für die Gewässer ll. Ordnung im Unterhaltungsverband lse Schaubeauftragter: Burkhard Köhler