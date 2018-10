Happy Halloween – Grusel lässt grüßen

Die Familie von Benjamin Bleich hat direkt am Gehweg, im Vorgarten, am Eingang des Hauses und der angrenzenden Hecke, für gruselige Momente gesorgt, sodass auch abends sicherlich kein Anwohner ohne Vorsicht vorbeigeht.

„Halloween“ ist zurzeit angesagt, kommt eigentlich aus dem katholischen Irland und benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November vor dem Hochfest Allerheiligen. Seit den 1990-Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa. Und dafür hat die Familie Bleich mit Benjamin und seiner Frau Rebecca sowie der fünfjährigen Tochter Alice schon seit ein paar Jahren die notwendigen Utensilien herangeschafft oder selbst gebastelt und gebaut.

+ Der offene Sarg mit Skelettteilen am Fahrbahnrand sieht nicht gerade einladend aus. © Ollech

„Eigentlich ist das ein Ding meiner Frau Rebecca“, sagt Ehemann Benjamin und hilft ihr immer wieder dabei, wenn sie sich auf Halloween vorbereitet und die Dekorationen vor dem Haus und am Gehweg aufbaut. Und das ist schon eine ganze Menge, was da zusammen kommt, freut sich Benjamin Bleich und zeigt sich von der Gestaltung dieses Brauchtums tief beeindruckt. So hängen ein paar gut aussehende Schädel am Hauseingang oder ein verkleideter „Knochenkarl“ in der Hecke, der sich automatisch meldet, wenn ein Fußgänger ihn passiert und sich erschreckt und davon rennt. Und im Vorgarten steht eine Kühlbox mit lauter Knochen und Körperteilen, die selbstverständlich frisch gehalten werden müssen. Am Fußweg bewegt man sich an einem offenen Sarg vorbei, in dem die sterblichen Überreste einer Person auf sich aufmerksam machen. Zudem zieht sich ein Geflecht von Spinngewebe durch die Hecke, den Zaun und die Luft, das schon für wahnsinnigen Grusel sorgt. Und abends hat die Familie Bleich auch noch einige Objekte beleuchtet und damit noch einmal so richtig „Salz an die Suppe“ gegeben, um auf Halloween zu machen.