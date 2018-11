Gemeinde Wahrenholz bekommt 500.000 Euro Fördergelder für Alte Schmiede

Wahrenholz. Für die Alte Schmiede, das Kernstück der neuen Dorfmitte, hat die Gemeinde nun den Zuwendungsbescheid über die maximale Fördersumme von 500.000 Euro im Rahmen der Dorferneuerung erhalten.

Bürgermeister Herbert Pieper freute sich gestern darüber ebenso wie Ursel Pape, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Wahrenholz, sowie Reiner Meyer, 1. Vorsitzender, und Hans-Heinrich Wrede, 2. Vorsitzender des Heimatvereins. Beide Vereine sollen mit der Gemeindeverwaltung in den geplanten Anbau einziehen.

„Uns ist wichtig, die Charakteristika des Gebäudes zu erhalten“, betonte Pieper. Da es noch nicht so alt sei, unterliege es noch nicht dem Denkmalschutz. „Aber es ist prägend für das Ortsbild.“ Der Zuwendungsbescheid runde die ganze Planung um den Gebäudekomplex ab. „So ein Projekt hat das Amt für regionale Landesentwicklung sonst nirgendwo“, betonte Pieper stolz. „Wahrenholz hat da eine Beispielfunktion.“

In der Alten Schmiede soll ein Versammlungsraum eingerichtet werden, der besonders Senioren als Treffpunkt dienen kann. Dort sollen auch die Sitzungen der politischen Gremien stattfinden. Nach Süden hin wird über ein Foyer, das mit seinen transparenten Fronten einen offenen Eindruck erwecken soll, ein Neubau angeschlossen.

In diesem Bürgerhaus soll sich auch der Heimatverein mit dem Dorfarchiv ansiedeln. „Bislang hatten wir für das Archiv nur eine Notlösung mit begrenzten Kapazitäten“, erklärte Meyer. „In den neuen Räumen verfügen wir über ganz andere Möglichkeiten. Man weiß ja nie, was noch so in den Kellern schlummert.“

Auch die Bürgergemeinschaft soll dort einziehen. Das neue Büro soll eine Anlaufstelle für Senioren sein, außerdem soll von dort aus auch die Wohnungsverwaltung für das benachbarte Service-Wohnen erfolgen. „Wir haben schon in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde mit Gesprächsnachmittagen für Senioren begonnen“, erklärte Pape. „Die wollen wir natürlich in dem neuen Gebäude fortführen.“ Die Post soll ebenfalls in den Neubau umsiedeln – und eben auch die Gemeindeverwaltung.

Die Kosten für Umbau und Erweiterung der Alten Schmiede wurden ursprünglich auf 953.500 Euro geschätzt, Pieper rechnet allerdings schon damit, dass es teurer werden könnte.

Von Dennis Klüting