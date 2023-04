Für die Weiterführung der Klassenassistenz an der Wesendorfer Grundschule

Von: Pascal Patrick Pfaff

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (h.l., auf dem Stuhl) verfolgte den Unterricht an der Wesendorfer Grundschule. © Pfaff, Pascal Patrick

Wesendorf – Stephan Weil war gestern früh dran. Zehn Minuten eher als geplant traf Niedersachsens Ministerpräsident an der Wesendorfer Grundschule am Lerchenberg ein. Er hatte dadurch mehr Zeit, sich über die inklusiven Klassen und die damit einhergehende Unterrichtsentwicklung an der Schule zu informieren. Im Beisein von Schulleiter Jörg Bratz ging es dabei auch um das Thema „Klassenassistenz“ zum Zweck einer inklusiven Beschulung aller Kinder sowie den sogenannten systemischen Ansatz.



Es sind zwei Posten, an denen sich die pädagogische Haltung der Schul-Verantwortlichen spiegelt – nämlich keinem Kind aufgrund seines Lernstands beziehungsweise einer verschiedenartig ausgeprägten Lese-, Rechen- oder Schreibkompetenz das Gefühl zu geben, abgehängt oder gar ausgegrenzt zu sein: „Es geht um das Empfinden, selbstwirksam zu sein“, so Bratz, der alle Kinder gleichermaßen mitgenommen wissen will – ganz gleich, ob mit oder ohne geistige respektive körperliche Beeinträchtigung.



Empfang mit Kinder-Chor

Dass dies an der Schule auch so gelebt wird, sah Weil denn auch schon während der Begrüßung, als eine Gruppe von rund 50 Schülerinnen und Schülern ihn mit dem Lied „Seid willkommen“ in Empfang nahm. Einen warmen Applaus später traf sich der Landesvater dann mit Schulvertretern und politischen Kollegen in einem Klassenraum und sah sich Film-Ausschnitte an, in denen die Wesendorfer Grundschüler von alltäglichen Unterrichts-Situationen berichteten. So fragt darin ein Schüler, wieso an der Schule auf eine andere Weise gelernt wird als anderswo. „Weil wir uns wünschen, dass alle erfolgreich arbeiten können“, so Bratz’ Antwort im Film – um in der realen Welt zu ergänzen: „Niemand soll durch Zensuren beschämt sein.“



Der kurze Clip zeigt überdies ein Vorgehen namens „Planarbeit“, also eine tägliche Form der Selbst- und Fremdreflexion durch die Schülerinnen und Schüler. Es gehört zum systemischen Ansatz, für den sich die Schule starkmacht. Worum es da konkret geht, erklärte Bratz in der großen Runde: „Wichtig ist ein kooperative, gleichberechtigte Beziehung zwischen allen Beteiligten, also Lehrenden und Schülern.“ Dazu gehöre eine Haltung des Respekts, ohne etwas zu beschönigen. Werte wie Unvoreingenommenheit, Interesse und Wertschätzung den Mitmenschen gegenüber seien das, worauf es ankommt.



Weil, der die Schule schon bei seiner Ankunft für ihre Haltung lobte („Sie haben eine wachsende Fankurve“), wurde nähergebracht, für was sich Bratz und das gesamte Schul-Team denn eigentlich einsetzen: die Klassenassistenz. Laut Bratz erlaubt sie eine inklusive Beschulung aller Schüler. „Dadurch bleiben Kinder, die mitunter schon weiter sind als andere aus ihrem Jahrgang, nicht in einer künstlichen Warteschleife hängen. Jeder kann in seinem eigenen Tempo lernen“, so der Schulleiter.

Und Prof. Dr. Dietlinde Vanier, die mit Bratz, Prof. Dr. Barbara Jürgens und Wilfried Steinert in einer Studie nachweisen konnte, dass zwischen 2019 und 2023 weniger Kinder Lernschwächen und Auffälligkeiten hatten, wenn sie Teil einer inklusiven Schule sind, setzte die Klassenassistenz in einen Kontrast. Während hiermit nämlich ein gemeinsamer und zugleich individualisierter Unterricht möglich sei, führe das Modell einer Schulbegleitung indes dazu, „dass Kinder exkludiert bleiben“. Grund sei der zu starke Fokus auf den Einzelnen.



Weil nimmt Aufgaben mit nach Hause

Was also schulpolitisch geschehen müsse, wollte Weil denn auch wissen. Und bekam von der stellvertretenden Schulleiterin Anna Peschke nicht nur die Antwort, dass aus besagten Gründen weiterhin Klassenassistenzen eingesetzt werden sollen. Nötig sei auch eine strukturelle Veränderung der Lehrer-Ausbildung: „Wir werden zu Einzelkämpfern ausgebildet, brauchen aber auch hier einen inklusiven Ansatz.“

Weil wies in diesem Zusammenhang auf seine bereits seit sechs Jahre andauenden Bemühungen beim Sozialministerium hin, „den Systemwechsel hinzubekommen“. Noch laufe aber die Suche nach dem Punkt, um daran anknüpfen zu können.



Dass dies nötig ist, daran erinnerte Schulelternratsvorsitzende Beatrice Kranich dann letztlich auch den Landesvater: „Die Wesendorfer Bemühungen sind ein Leuchtturmprojekt. Deshalb fordere ich von Ihnen, dass die Klassenassistenz weitergeführt wird.“



Und Prof. Vanier ergänzte, dass auch die Lehrerbildung grundsätzlich verändert werden müsse. Schließlich gebe es fähige Quereinsteiger, die aufgrund ihrer vorherigen Ausbildung grundlegende Kompetenzen für den Unterricht an der Grundschule mitbringen, aufgrund des fehlenden Lehramtsstudiums aber nicht alle Inhalte vermitteln dürfen.



Verbesserungen sind ihrer Aussage zufolge unter dem Begriff „Optionsmodell“ subsummierbar. Die Unterlagen dazu darf sie nun bald dem Ministerpräsidenten zuschicken – hat der doch zum Abschied darum gebeten.

