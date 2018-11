Freudiges Bellen und Stöckchenholen

Hans-Joachim Busse und Nina Nebel sind von der Hundefreilauffläche am Hammerstein-Park begeistert. Und ihren Tieren scheint das dicht bewachsene Areal auch gut zu gefallen.

Wesendorf. Die Gemeinde Wesendorf hat nun die Freilauffläche für Hunde am Hammerstein-Park freigegeben. Wie Bürgermeister Holger Schulz im IK-Gespräch erklärte, werde sie gut von der Bevölkerung angenommen.

„Als ich dort jüngst mit meiner Frau spazieren ging, tummelten sich bestimmt zwölf Hunde auf dem Gelände“, sagte er zufrieden.

Hans-Joachim Busse und Nina Nebel sind ebenfalls begeistert. Und nicht nur ihnen gefällt die mit Bäumen bewachsene Auslauffläche, auch die drei Hunde scheinen sich pudelwohl zu fühlen. „Der Waldboden ist perfekt für die Tiere“, sagte Busse. „Es ist einfach klasse, dass das hier so offen gestaltet ist und einfach so genutzt werden kann“, freute sich Nebel.

Das Gelände sei einfach optimal geeignet: weitläufig, eingezäunt und ohne direkte Anwohner, die durch Bellen gestört werden könnten. Außerdem sei es gut zu erreichen. „Man muss jetzt nur mal abwarten, wie voll es hier immer so wird“, sagte Nebel. „Aber das wird sich auch schon einpendeln.“ Beide Hundehalter waren auch von den bereitgestellten Plastikbeuteln samt Mülltonne begeistert. „Das ist auch wichtig“, so Busse. Beim Spazierengehen sehe ich es immer wieder, dass Hundehalter zwar die Haufen ihrer Tiere aufsammeln, die Tüten dann aber achtlos in die Gegend werfen. Die verrotten doch aber nicht!“

Bedenken hat Busse einzig wegen des angrenzenden Bogenparcours. „Ich hoffe, dass keine Pfeile von dort über den Zaun fliegen.“ Sprach’s und streichelte seine Schäferhündin, die sich entspannt auf den Waldboden legte.

Von Dennis Klüting