Freiflächen-PV-Solarpark bei Schönewörde auf 65 Hektar?

Von: Manfred Gades

Teilen

Dies ist das für Freiflächen-PV vorgesehene Areal bei Schönewörde. © Manfred Gades

Schönewörde – Der Gemeinderat Schönewörde hat in seiner jüngsten Sitzung richtungsweisende Beschlüsse für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) in seiner Gemarkung getroffen. Zunächst wurden dabei die Rahmenbedingungen für das Genehmigungsverfahren festgelegt.

Diese weichen von den in der Samtgemeinde festgelegten Kriterien an einigen Stellen ab. So ist die gesamte beplante Fläche Wasserschutzgebiet. Dadurch sind die Düngung und der Pflanzenschutz deutlich eingeschränkt. Eine weitere Besonderheit ist die Einteilung des gesamten be-planten Areals mit einer Größe von 101 Hektar in drei PV-Flächen von insgesamt 65 Hektar.



Für diese Flächen gibt es insgesamt 31 Besitzer. So wird nicht das gesamte Gebiet eingezäunt, sondern nur die mit Solarpaneln bestückten drei Gebiete. Zwischen diesen Flächen sollen begrünte Areale von 36 Hektar für Biodiversität und Artenvielfalt angelegt werden. Für die Wildtiere wäre es so möglich, die PV-Anlage in allen Richtungen zu durchqueren.



Zudem gibt es eine Willenserklärung der Straussig GbR, die Flächen unter der PV-Anlage für Puten- und Gänsehaltung zu nutzen. Auch mit potenziellen Stromabnehmern wurden schon Gespräche geführt.



Wie Schönewördes Bürgermeister Heinrich Buchholz berichtete, habe es zwischen ihm und Verantwortlichen von RWE Gespräche gegeben, an denen auch die Firma Butting beteiligt war. Diese habe ihr Interesse an diesem „grünen“ Strom bekundet.



Nach Aussage von RWE ermögliche dieser Solarpark auch bei moderaten Strompreisen einen wirtschaftlichen Betrieb. Es sei vorgesehen, für die Schönewörder Bürger eine Projektbeteiligung anzubieten.



Der entsprechende Bebauungsplan für diese Anlage wurde mehrheitlich beschlossen. Auch weil sich die Ratsleute im Klaren darüber sind, dass diese Anlage dringend benötigte Einnahmen für die Gemeinde generiert, wie zu hören war.