Fast 620 000 Euro durch Temposünder in der Samtgemeinde Wesendorf

Von: Pascal Patrick Pfaff

Die Geschwindigkeit wird auch bei Mahrenholz überwacht. © Brey, Ann-Cathrin

Samtgemeinde Wesendorf – 619 800 Euro: So hoch sind die Einnahmen des Landkreises im vergangenen Jahr für Tempoverstöße in der Samtgemeinde Wesendorf gewesen. Das sind in etwa 20 Prozent der Gesamt-„Erträge“ von 3,03 Millionen Euro und mehr als noch in 2021. Damals – im Pandemiejahr – kamen in der Samtgemeinde Gelder in Höhe von 455 500 Euro zusammen (kreisweit: 1,53 Millionen).



Über 5000 Fälle bis Ende Mai

Die Summen sind das Ergebnis tausender Fälle ausgelöster Radarkontrollen, wie Dr. Annika Döweling vom Landkreis Gifhorn auf IK-Anfrage bestätigt. So seien im Jahr 2022 in der Samtgemeinde 15 435 „geblitzte“ Personen erfasst worden, 2021 hingegen 14 147. Wohlgemerkt aber nur über die stationären Messanlagen. Für mobile Messungen lägen systembedingt keine Zahlen vor, so die Aussage der Landratsbüro-Leiterin. Zum Vergleich: Im gesamten Landkreis wurden in 2022 exakt 46 473 Verfahren gegen Verkehrsteilnehmer geführt, ein Jahr vorher dagegen 36 156 (Anteil Samtgemeinde Wesendorf 2022: 33 Prozent; 2021: 39 Prozent).



Dass es wieder mehr Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit gibt, dürfte mit dem Verkehrsaufkommen zu tun haben, das im Vergleich zu den Corona-Jahren wieder angestiegen ist.



In der Statistik für die ersten fünf Monate des Jahres 2023 sind indes 5100 Fälle innerhalb der Samtgemeinde registriert. Mit Stichtag 31. Mai belaufen sich die Einnahmen für den Landkreis dabei auf 124 000 Euro. In Unwissenheit über die tatsächlich eintretenden Ereignisse, sind dies hochgerechnet auf das Jahr 12 240 Fälle.



In 70er-Zone mehr als doppelt so schnell

Auf die Frage, ob und wie viele Tempoüberschreitungen für 30er-, 50er-, 70er- oder 100er-Zonen ermittelt wurden, konnte Döweling keine Antwort geben. Eine Auswertung sei nicht möglich – ebenso wie für die neuralgischen Stellen an der Kreuzung zwischen B 4 und L 284 nahe Wesendorf oder an der B 4 bei Wagenhoff.



Eine Erhebung für extreme Tempoüberschreitungen (also mit mindestens 30 km/h über dem erlaubten Richtmaß) gibt es jedoch: So wurden in der Samtgemeinde Wesendorf anno 2021 zwei Personen in einer 70er-Zone mit deutlich zu hohem Tempo erfasst: Eine fuhr 122 km/h (+52), die andere 145 km/h (+75). Für 2022 beziehungsweise die ersten fünf Monate in 2023 wurden von Döweling keine Zahlen genannt.