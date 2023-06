Anzeichen für Entschleunigung in Westerholz

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Eine Tempoanzeige in dieser Art könnte bald nahe des Westerholzer Ortseingangs in Richtung Wesendorf hängen. © Marc Tirl

Westerholz – Dass eine Verkehrsberuhigung an Westerholz’ westlicher Ortseinfahrt von den Mitgliedern des Wesendorfer Bauausschusses angedacht wird, ist auf einen Unfall zurückzuführen, der sich dort ereignet hat. So berichtete Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz (SPD) in der jüngsten Sitzung, dass in der Nähe der Bushaltestellen „Horst“ – sie werden viel von Schülern genutzt – ein Kind angefahren worden sei. „Um künftig Vorfälle dieser Art zu vermeiden, sollen die querenden Fußgänger im Bereich dieser Bushaltestelle besser geschützt werden“, so der Bürgermeister. Beim Blick in die Beschlussvorlage ist dies auch als prioritäres Ziel festgehalten.



Doch es gibt Probleme, wie Schulz ausführte. Die Kreis-Straßenverkehrsbehörde habe etwa argumentiert, dass die Ortstafel nahe den Bushaltestellen aus der Ferne gut zu sehen sei. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung an dieser Stelle wurde somit abgelehnt.



Auch verwies Schulz darauf, dass die Errichtung eines Fahrbahnteilers vor der Ortseinfahrt sowie einer Querungshilfe zwar in Betracht gezogen wurde, dies baulich aber nur schwer umsetzbar sei. Der Grund: Weil Straßenverkehrsbehörde und Landkreis aufgrund der dortigen Verkehrsunfallzahlen keine Notwendigkeit sehen, an der Ortseinfahrt etwas zu tun, müsse die Gemeinde für sämtliche Kosten aufkommen.



Dort wolle man aber dennoch tätig werden: „Wir sehen uns als Gemeinde in der Verantwortung, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen“, so Schulz. Ein möglicher Schritt sei die Installation einer Blinklichtanlage, die für alle Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren in diesem Bereich hinweist. Dabei könnte die Vorrichtung an der Straßenbeleuchtung montiert werden. Es ist ein Vorhaben, das dem Bürgermeister zufolge von der Straßenverkehrsbehörde mitgetragen wird.



Bei der vorgesehenen Blinklichtanlage handelt es sich um eine Tempo-Anzeige, die je nach Geschwindigkeit mal mit einem lachenden und mal mit einem traurigen Smiley reagiert. Laut Beschlussvorschlag sollen für die Anlage außerplanmäßig Mittel in Höhe von 6000 Euro bereitgestellt und eine bereits mit der Installation solcher Anzeigen vertraute Firma beauftragt werden.



Sich darüber bewusst, dass die Deckung aus liquiden Mitteln erfolgt, votierten die Ratsmitglieder einstimmig dafür, die genannte Verkehrsberuhigungsmaßnahme durchführen zu wollen. Dabei unterstützten sie auch einen Antrag der CDU-Fraktion, der laut Friedrich Prilop noch vor der Sitzung eingereicht wurde, sich jedoch nicht auf der Tagesordnung wiederfand.



Prilop zufolge will die CDU-Fraktion erreichen, dass ergänzend auch Querungshilfen hergerichtet und dafür ebenfalls finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Die angedachten Schritte seien „nicht ausreichend“. Der Ausschussvorsitzende Jürgen Hildebrandt (SPD) nahm den Antrag nach Rücksprache mit den restlichen Ausschuss-Mitgliedern denn auch an. Das Dokument ist jetzt Teil des Beschlussvorschlags, der Tage später von den Rats-Mitgliedern diskutiert und durchgewunken wurde.