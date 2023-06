Millionen-Förderung fürs Groß Oesinger Dörphus

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Das neu zu errichtende Dörphus (links, mit den roten Umrandungen) ist nur einen Steinwurf von der Friedenskirche (unten) entfernt. Rechts oben ist das 3200 Quadratmeter große Grundstück mit dem Gemeindehaus zu sehen. © Fischer Martens Behn Architekten

Groß Oesingen/Samtgemeinde Wesendorf – „Großartige Nachrichten“ hatte Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze jüngst den Mitgliedern des Samtgemeinderats zu verkünden: Für das „Dörphus“, ein gemeinsames Projekt der Samtgemeinde und der Groß Oesinger Friedenskirchengemeinde, werden Fördergelder fließen. Und zwar für beide Seiten die Höchstsumme von jeweils 500 000 Euro. Das Geld kommt vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Braunschweig und stammt aus dem Programm „Basisdienstleistungen“.



Kirchengemeinde zahlt und nimmt ein

Auf einem Vor-Ort-Termin mit dem IK nennt Schulze das Projekt eine „Win-Win-Win-Situation“ – profitiere doch vom noch zu errichtenden Gebäude sowohl die Samtgemeinde, die Friedenskirchengemeinde als auch die Gemeinde Groß Oesingen. „Es wird einen großen und kleinen Aufenthaltsraum geben, eine Plaza im Außenbereich, der Groß Oesinger Heimatverein wird Platz haben und noch vieles mehr.“ Das nordöstlich des Gemeindehauses entstehende Bauwerk sei ein „Vorzeigeprojekt“.



Eines, das die Samtgemeinde nach Abzug der Förderung noch 200 000 Euro kostet. Die Kirchengemeinde zahlt selbst noch 800 000 Euro. Insgesamt betragen die Baukosten also rund 2 Millionen Euro, wie Schulze und Hermann Prietzsch, Vorsitzender des Friedenskirchen-Vorstands gemeinsam vorrechnen. Für die Kirche dürften die Kosten für das Projekt jedoch überschaubar bleiben. Sie erhält nämlich circa 850 000 Euro für das Gemeindehaus samt Außenanlagen von der Samtgemeinde.



Diese erwirbt die Immobilie, weil mehr Platz für die Kita benötigt wird. Bekanntlich gibt es im Gemeindehaus seit 2015 eine Außenstelle des Kindergartens, der sein Domizil in der Schulstraße 6 hat – also in Sichtweite. Untergebracht ist dort eine Gruppe. Noch. Die Samtgemeinde reagiert nämlich auf höhere Kinderzahlen und eine steigende Geburtenrate sowie die damit verbundene Prognose nach mehr Platzbedarf, indem sie in dem Gemeindehaus Raum für eine zweite Gruppe schaffen will. „Wir erwarten das schon für den Sommer. Perspektivisch könnte es sogar eine dritte Gruppe geben“, so der Rathauschef.



Vorstellung bei der Landeskirche

Es geht mit dem Projekt voran, und dies wurde auch in einer Sitzung des Kirchenvorstands am Montag bestätigt. „Wir haben in dem Vertrag noch mal alles beleuchtet und die nötigen Beschlüsse gefasst. Jetzt muss noch der Textentwurf zum Kaufvertrag präzisiert werden und dann kann es fast schon losgehen“, schränkt Prietzsch noch ein wenig ein. Vorher müsse das Projekt noch der Landeskirche in Hannover vorgestellt werden. Laut Prietzsch ein formaler Akt. „Die Landeskirche schaut die Beschlüsse an und bestätigt dann, dass wir handeln dürfen.“



Parallel seien die Architekten bereits dabei, ihre Planungen voranzutreiben – für die Kirche und die Samtgemeinde. „Die Förderung gilt bis 2026. Wer weiß: Vielleicht steht das Dörphus ja schon 2025“, hat Prietzsch Hoffnung auf einen schnellen Abschluss des Projekts.