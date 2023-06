Dorfentwicklung: Wohl längerer Förderzeitraum in Schönewörde

Von: Pascal Patrick Pfaff

Der Umbau dieser Hofstelle gehört zu den angedachten Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung. © Ollech, Hans-Jürgen

Schönewörde – Sich mit der Verlängerung des Förderzeitraums für die Dorfentwicklung zu beschäftigen, ist eine der ersten Amtshandlungen von Heinrich Buchholz (GfS) als neuer Bürgermeister von Schönewörde gewesen. Freilich im Rahmen der jüngsten Ratssitzung, bei der er zum Nachfolger von Gerald Flohr gewählt wurde. Dabei erklärte Buchholz, dass die Thematik auf der Vorarbeit des Arbeitskreises Dorfentwicklung Wahrenholz/Schönewörde fußt. Der habe Mitte April darüber befunden, einen Verlängerungsantrag für die besagte Dorfregion an das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) zu stellen. Gelten solle der bis 2026.



Anträge bis September

Die Thematik steht im Zusammenhang mit dem Erwerb einer alten Hofstelle durch die Gemeinde (das IK berichtete). Dadurch ist es möglich, verschiedene Anträge zur Nachnutzung zu stellen. Diese können jedoch nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden, wie aus der Vorlage zur Sitzung hervorgeht.



Buchholz erklärte denn auch die weiteren Modalitäten. So laufe der Förderzeitraum zum Ende des Jahres aus. „Die Anträge, welche in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden sollen, müssen ans ArL bis zum 30. September gestellt werden“, so der Bürgermeister. Aufgrund der Komplexität des angedachten Bauvorhabens wolle er einen Verlängerungsantrag eingereicht sehen, der gleich auf drei Jahre gestellt wird.



Zuletzt sei das Thema mit Vertretern des ArL und dem Planungsbüro Warnecke aus Braunschweig diskutiert worden: „Alle waren von dem Projekt begeistert und schlugen daher vor, dies auch zu verlängern. Sie sehen gute Chancen, dass es klappt.“



Hofstelle neu im Maßnahmenkatalog

Die Hofstelle in Schönewörde sei demnach neu in den Maßnahmenkatalog für die Dorfentwicklung aufgenommen worden – unter Kategorie I. Unter anderem gehe es dabei um die Umbauten vom Wohnhaus zu einem Gemeindebüro und Wohnungen sowie der Werkstatt zu einem Bauhof. Auch solle ein Fußweg zwischen Schulweg und Postweg neu angelegt werden, ebenso wie Gartenparzellen.



Dass es bei einem Antrag nicht allein um öffentliche Belange gehen muss, betonte indes Klaus Christian Müller (GfS): „Die Sache gilt auch für Privatpersonen. Sie alle können zu den Ratsleuten kommen und sich von ihnen beim Ausfüllen eines Antrags helfen lassen.“ Sie könnten sich auf eine Förderhöhe von 40 Prozent einstellen.



Die Rats-Mitglieder entschieden sich einstimmig dafür, einen Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraums zu stellen.