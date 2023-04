Hofstelle, Heiliger Hain und Straßen-Grün

Von: Hans-Jürgen Ollech

Die Hofstelle in der Dorfstraße in Schönewörde. © Ollech, Hans-Jürgen

Schönewörde – Als jüngst die Lenkungsgruppe zur Dorfentwicklung „Dorfregion Schönewörde – Wahrenholz“ in Schönewörde zusammenkam, waren auch Monika Traub vom Planungsbüro Warnecke sowie Michaela Götze vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) aus Braunschweig zu Gast. Und sie hatten einiges zu erzählen.



Traub berichtete vom derzeitigen Planungsstand – und davon, dass das Förderprogramm dieses Jahr ausläuft, aber dennoch für bestimmte noch nicht abgeschlossene Maßnahmen ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann. Sie erinnerte an die Neugestaltung des Parkplatzes am Heiligen Hain sowie auch an ausgebaute Ortsstraßen im Bereich Wahrenholz, die mit Bäumen und Sträuchern begrünt werden könnten. Bezüglich des Projekts „Heiliger Hain“ sei ein Antrag mit Priorität gestellt worden, sagte Traub.



Und für Schönewörde gehe es um Pflanzmaßnahmen und die Erneuerung der Beleuchtung im Bereich Hagenkamp und Dorfstraße. In diesem Zusammenhang erläuterte die Planerin noch einmal die veränderten Kriterien der ZILE-Richtlinie, die in der Förderung zu anderen Förderquoten führt.



Der Wahrenholzer Bürgermeister Herbert Pieper (CDU) wies noch einmal auf das Projekt der „Klima-Allianz“ hin, das als Modellvorhaben über mehrere Jahre laufe und im Wesentlichen die Landwirtschaft betreffe, um CO2-Einsparungen zu erreichen. Auch dafür sei ein Antrag gestellt worden, wie Pieper berichtete.



Für Schönewörde bedeutet dies, dass auf jeden Fall ein Verlängerungsantrag gestellt werden muss, da die Gemeinde zusätzlich die Hofstelle „Dorfstraße Nr. 16“ kaufen und umgestalten möchte. Der Hofbesitzer sei verstorben und der Erbe habe der Gemeinde das Anwesen zum Kauf angeboten, was auch laut eines Gemeinderatsbeschlusses vollzogen werden soll. Leider, so sagte der Ratsherr Klaus Müller (GfS), habe Bürgermeister Gerald Flohr den Vorverkaufsvertrag noch nicht angefertigt, um mit dem Erben zu einem späteren Zeitpunkt den endgültigen Kauf zu vollziehen. Dies sei nun dringend geboten, erinnerte Müller.



Die Hofstelle steht seit rund 20 Jahren leer. Dort möchte die Gemeinde Schönewörde mit Fördermitteln eine Umgestaltung der Gebäude vornehmen und eine Lokalität für Alt und Jung schaffen. Zudem soll die Gemeindeverwaltung in das Wohnhaus ziehen, ein Seniorentreffpunkt eingerichtet und die Außenanlagen zu einem Königsgarten angelegt werden. Es gehe darum, nach den ZILE-Kriterien die ortsbildprägende Bausubstanz zu erhalten und dem Klima-, Umwelt- und Artenschutz gerecht zu werden, so Müller.



Die Verlängerung des Förderzeitraums soll bis zunächst 2026 beantragt werden, der Antrag muss bis zum 30. Juni beim ArL in Braunschweig eingegangen sein. Mit allen planerischen Unterlagen, wie Traub betonte. Dies bedeute auch, dass die Prioritätenliste fortgeschrieben werden muss. Seitens der Gemeinde will Müller denn auch das Projekt akribisch vorantreiben, damit eine Förderung noch möglich wird. Auch Götze vom ArL konnte sich mit dem Projekt anfreunden und sah Chancen für eine Realisierung.



Damit die nun noch folgenden Projekte beantragt werden können, sollen die beiden Arbeitsgruppen aus Schönewörde und Wahrenholz wieder zusammenkommen, um auch die Bürger miteinzubinden. Überzeugungsarbeit seitens der Räte und Planer sei aber noch zu leisten, betonte Pieper. Und Traub war sicher: „Man kann noch sehr viel bewegen!“