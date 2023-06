Wesendorfer „Chor 2012“ wirbt um Mitglieder

Von: Pascal Patrick Pfaff

In Wesendorf singen Frauen und Männer im „Chor 2012“ zusammen. © Privat

Wesendorf – Wer sich mit der Chorgemeinschaft Wesendorf/Westerholz ein wenig intensiver befasst, dem wird die Kreativität der Verantwortlichen auffallen. Haben deren 1. Vorsitzende Ingrid Ente und Chorleiter Klaus-Peter Haas doch sogar eine „Stellenannonce“ aufgegeben, um potenzielle Sängerinnen und Sänger für sich zu gewinnen. Genauer gesagt: Für den „Chor 2012“.



Chorproben immer montags

„Er geht auf den Wesendorfer Männergesangverein zurück, der sich mit jenem aus Westerholz vereinigte. Zusammen mit einem später gegründeten gemischten Chor, besteht die Gruppe seit 2012 und heute aus 8 Männern und 20 Frauen“, so Ente im IK-Gespräch. 28 Mitglieder also. Deutlich weniger als in der Gründungszeit anno 2012, als 40 Personen dabei waren. Das sei eine gute Zahl gewesen, so die Vorsitzende. Zum Schwund sei es gekommen, weil einige Mitglieder weggezogen oder gestorben sind. Oder zuweilen auch die Lust verloren haben.



Der Einfluss durch die Corona-Pandemie: Er ist nicht zu unterschätzen. „1,5 Meter Abstand beim Singen macht es Neulingen natürlich schwer. Sie können da nicht so gut hören, wie die geübten Sänger vorgehen, um sich an ihnen ein Beispiel zu nehmen“, so Ente. In diesem Jahr gebe es nun erstmals keine Beschränkungen mehr, die Treffen seien freier, lustiger. Etwa bei den Chorproben, die montags zwischen 19 und 20.30 Uhr in den Gemeinderäumen der katholischen Kirche (Wiesenstraße 2, Wesendorf) stattfinden: „Da wird immer ein Pläuschchen gehalten.“ Das sei auch für Alleinstehende eine schöne Sache.



Zumal das Singen gut für Körper und Geist ist und die Gesundheit fördert, so Entes Überzeugung. Sie berichtet von einer Frau mit Lungenproblemen, die regelmäßig im Chor mitsingt und dadurch „das Gefühl hat, dass es mit dem Luftholen besser wird“. Und: Wer schlechte Laune habe, fühle sich durch das Stimmtraining sogleich befreit.



Nachwuchs bleibt aus

Die Argumente für eine Mitgliedschaft im „Chor 2012“ sind also benannt. Allein: Es haben bisher nur wenige davon Notiz genommen. „Es sind zuletzt zwei Frauen hinzugekommen, die schon Chorerfahrung haben. Eine kommt aus dem Harz, die andere aus Wesendorf“, sagt Ente – und fährt nüchtern fort: „Ich weiß nicht, ob sich noch jemand meldet. Bislang hat es ja so gut wie niemand getan.“



Die Mitglieder sind zumeist über 60 Jahre alt, die Männer oft jenseits der 70. Ob sich jüngere Menschen für den Chor begeistern können? Für Ente nur schwer vorstellbar. „Sie sind ja im Arbeitsprozess. Da will doch keiner nach Feierabend zu den Proben kommen.“ Nach Entes Einschätzung stören sich auch einige daran, regelmäßig zu den Übungsabenden kommen zu müssen. „Da gab es Leute, die sich unregelmäßig treffen wollten. Ohne den Ehrgeiz, mehr machen zu wollen.“



Mitglieder und die, welche es werden wollen, bedienen sich indes aus einem breiten Fundus an Stücken: Lieder von Bühler und Beethoven, Tragendes und Fröhliches. „Wir singen querbeet“, so die Vorsitzende der Chorgemeinschaft. Unter anderem auch am morgigen Samstag, 17. Juni, beim Kreis-Chorfest in Wittingen. Beginn ist 18 Uhr in der Stadthalle. Geplant ist darüber hinaus auch ein Ring- und Freundschaftssingen im September und Darbietungen auf den Weihnachtsmärkten in Wesendorf und Groß Oesingen.