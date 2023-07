Groß Oesingen möchte 70er-Zonen

Von: Carola Hussak

Zwar gilt – wie auf dem Hohner Weg – außerorts eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Km/h. Aber auch dort sind viele Radfahrer oder Spaziergänger unterwegs, die durch Raser gefährdet werden. © Hans-Jürgen Ollech

Groß Oesingen – In Groß Oesingen wird gerast – und das wohl nicht nur auf der Bundesstraße 4, die durch den Ort führt. Friederike Fickendey-Engels informierte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Mitglieder über eine Situation, die für eine Radfahrerin hätte gefährlich ausgehen können.



Die Radfahrerin wollte auf Höhe der Molkereistraße die B 4 queren und wurde von einer Autofahrerin übersehen. „Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, aber die Situation war nicht ohne“, so Fickendey-Engels. In dem Bereich trifft eine Kreisstraße auf die Bundesstraße und auch dort halten sich die wenigsten Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. „Wir können den Landkreis fragen, was man tun kann, um die Situationen zu entschärfen“, schlug Bürgermeister Ewald Heers vor. Eine Anzeige, so Fickendey-Engels, hat die Radfahrerin nicht erstattet. Das allerdings wäre notwendig, damit sich die Polizei der Sache annehmen kann beziehungsweise Kenntnis darüber erlangt. „Wenn es eine konkrete Situation gibt, wo etwas nicht zusammenpasst, ist es gut, wenn wir darauf hingewiesen werden“, sagt Gifhorns Polizeipressesprecher Christoph Nowak. Gerade wenn es um brenzlige Situationen gehe, wo das Wohl des Menschen gefährdet ist.



„Wir sollten uns mit einer Sammlung von Straßen an den Landkreis wenden, denn es wird auch auf anderen Straßen gerast“, weiß Anja Menzendorf. Als Beispiel nannte sie die Mühlenstraße in Richtung Campingplatz, wo die Autofahrer kräftig aufs Gaspedal drücken. Hans-Jürgen Lübbe brachte noch den Mühlenweg in die Diskussion ein. Auch dort werde kräftig Gas gegeben. „Vielleicht wäre die Versetzung des Ortsschilds eine Maßnahme“, schlug er vor. „Das Problem ist, dass man dort ja 100 Km/h fahren darf. Im Prinzip macht man ja nichts Verbotenes. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung hätte aber zumindest einen psychischen Effekt“, ist Fickendey-Engels überzeugt. Wenn dort nicht mehr 100, sondern nur noch 70 erlaubt wäre, habe der ein oder andere vielleicht doch ein schlechtes Gewissen, wenn er schneller fährt. „Ich wäre sogar dafür, dass alle Innerortsstraßen zu 30er-Zonen ausgewiesen werden. Wenn dort ein 30er-Schild steht, fahren die Leute vielleicht noch 50, aber besser als 70 oder 80“, mutmaßt Menzendorf.



Wie Heers im Gespräch mit dem IK erläutert, wolle man das Thema im nächsten Rat noch einmal spezifizieren. „Ich denke, wir sollten uns erst einmal auf die Außerortsstraßen – also die Mühlenstraße, den Mühlenweg und den Hohner Weg – konzentrieren und dort eine 50er-, mindestens aber eine 70er-Zone einrichten“, so der Bürgermeister. Nicht nur, dass dort viele Bürger spazieren oder mit ihren Hunden Gassi gehen, an der Mühlenstraße stünden auch fünf Häuser, deren Besitzer über rasende Autofahrer ein Liedchen singen können. Erster Ansprechpartner ist der Landkreis Gifhorn als zuständige Behörde. Die Polizei wird bei der Prüfung des Vorgangs lediglich involviert.



„Uns liegen derzeit keine Beschwerden aus Groß Oesingen vor“, weiß Nowak. Generell gingen aus dem gesamten Landkreis immer mal wieder Beschwerden über mögliche Raser ein. Es gestalte sich aber schwierig, einem solchen Hinweis nachzugehen, selbst wenn der Bürger das Autokennzeichen notiert habe. „Die Situation ist schwer greifbar. Der Bürger hat kein Messgerät und verlässt sich auf sein Gefühl. Das stellen wir zwar nicht infrage, aber so eine Geschwindigkeitsübertretung nachzuweisen, ist schwierig“, so Nowak.



Anders sehe es aus, wenn ein Autofahrer ein Straßenschild umgefahren habe und sich unerlaubt vom Unfallort entferne oder eben ein Unfall gemeldet werde. „Dann ist die Ausgangssituation eine andere, der kann man nachgehen“, so der Pressesprecher.