„Desolater Zustand“ soll behoben werden

Gemeinde Wahrenholz will über neues Förderprogramm den Wirtschaftsweg Langer Winkel sanieren

+ © Klüting Die Fahrbahn des Wirtschaftswegs Langer Winkel ist in schlechtem Zustand. Daher sprachen sich Bauausschuss und Gemeinderat für eine Sanierung aus. © Klüting

Wahrenholz. Der Wirtschaftsweg Langer Winkel, der von der G 10 aus zum Langer Winkel See führt, ist in einem desolaten Zustand. Daher beschloss der Wahrenholzer Gemeinderat in seiner gestrigen Sitzung, ihn zu sanieren. Damit folgte er der Empfehlung des Bauausschusses.