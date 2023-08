„Das Apotheken-Sterben geht weiter“

Von: Carola Hussak

Hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen musste Ahmed El-Hawari seine Apotheke Heiliger Hain nun schließen. © Carola Hussak

Wahrenholz – Die Türen der Apotheke Heiliger Hain in Wahrenholz sind seit dem 11. August geschlossen – und werden es auch bleiben. Als Grund nennt Inhaber Ahmed El-Hawari die Wirtschaftlichkeit. „Was macht ein Betrieb, wenn er rote Zahlen schreibt? Er schließt. Im letzten Jahr habe ich ein Minus im fünfstelligen Bereich gemacht – das kann ich mir einfach nicht mehr leisten“, so der Apotheker, der als eingetragener Kaufmann mit seinem Eigenkapital haftet.



Gründe sind vielschichtig

Aber die Gründe, die zur Schließung der Apotheke führten, sind vielschichtiger. „Selbst bei mehr Kundschaft hätte sich die Lage nicht verbessert. Die Kostensteigerungen sind einfach zu hoch“, so El-Hawari, der vor dreieinhalb Jahren die Apotheke gekauft hat. Dann kam Corona. Zudem ist ein Arzt verstorben und ein weiterer hat seine Praxis in Wahrenholz geschlossen. „Es gab also keine Rezepte mehr, aber davon leben wir Apotheker.“ Aber auch der Vormarsch von Online-Anbietern setzt die deutschen Apotheken unter Druck. Laut El-Hawari würden Internet-Apotheken zwar auch rote Zahlen schreiben, aber durch Fremdkapital aus dem Ausland gesteuert. „Irgendwann werden die Apotheken vor Ort verdrängt – und daran ist nicht zuletzt die Politik schuld, die so etwas zulässt“, ärgert sich El-Hawari. Dort bekomme man kein Akutmedikament, keinen Service und keinen Notdienst.



Zwei Mitarbeiter in 2023 verloren

Und da knüpft dann auch das nächste Problem an: Personalmangel. „Ich habe in diesem Jahr schon zwei Mitarbeiter verloren, die ich nicht ersetzen konnte, auf dem Land ist das sowieso schwieriger als in der Stadt. Ich musste die Apotheke sogar schon tageweise schließen“, berichtet El-Hawari. Als Apotheke sei man aber an Mindestöffnungszeiten gebunden. Das sei schon in einigen Bundesländern aufgeweicht worden, um flexibler reagieren zu können. Hinzu komme, dass 99 Prozent der Mitarbeiter Frauen sind – und die bekommen Kinder, es gibt Ferien, die Kinder werden krank und irgendwann dann auch die Mütter. Das führe wiederum zu Personalmangel. „70 Prozent meiner Mitarbeiterinnen sind Teilzeitkräfte. Meine Vollzeitkräfte gehen schon auf dem Zahnfleisch, weil sie viel Arbeit zu bewältigen haben.“



Ein weiterer Aspekt ist laut El-Hawari, dass sich sämtliche Betriebe nach VW richten. Es gebe diese Kernferienzeit im Sommer von drei Wochen, in denen auch die Mitarbeiterinnen von El-Hawari, deren Ehemänner bei VW arbeiten, Urlaub nehmen möchten. „Wir haben im Sommer in Unterbesetzung gearbeitet. Im kommenden Jahr werde auch ich in den Betriebsferien schließen. Wir werden den Versorgungsauftrag am Laufen halten, keine Frage, aber das Ladengeschäft wird runtergefahren“, kündigt der Apotheker an.



„Ändert die Politik nichts und gibt es keinen Bürokratieabbau, wird das Apotheken-Sterben weitergehen“, ist El-Hawari überzeugt. „Es ist schmerzlich für mich, die Apotheke schließen zu müssen, und dafür werde ich auch von so manchem Bürger kritisiert. Aber eine Apotheke ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ich kann nicht eine von zwei gut laufenden Apotheken in Wesendorf schließen, um die in Wahrenholz zu erhalten“, bedauert El-Hawari. Das mache keinen Sinn. Seine vier Mitarbeiter aus Wahrenholz hat er behalten. So können in anderen Apotheken zeitliche Lücken, die durch Personalmangel entstanden sind, gefüllt werden.



Alternative im Ort

Dass die Sache nicht spurlos an El-Hawari vorbeigeht, zeigt sein Engagement. Neben dem Sitzungssaal der Gemeinde in der Alten Schmiede gibt es seit etwa einer Woche eine sogenannte Pick-up-Stelle, wo die Bürger ihre Rezepte in einen Umschlag stecken, diesen beschriften und einwerfen können. Per Botendienst erhalten sie dann ihre Medikamente.