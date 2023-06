Christian Bock regiert die Groß Oesinger Schützen

Von: Manfred Gades

Die neuen Könige und Würdenträger der Groß Oesinger Schützen – gemeinsam feierten sie ein ausgelassenes Fest mit vielen Highlights. © Gades, Manfred

Groß Oesingen – Während bisher alle Schützenfeste im Isenhagener Land bei schönstem Sommerwetter gefeiert werden konnten, begann das Groß Oesinger Schützenfest (wieder) mit Regen. In diesem Jahr war es allerdings nur leichter Nieselregen. Oberst Dieter Rieken fand prompt die richtigen Worte: „Ich begrüße euch alle bei diesem herrlichen (Bier-)Wetter“.



Anschließend ging es zur Abholung des amtierenden Königs Karsten Schulze. Hier gab es zunächst mal ein paar Erfrischungsgetränke, bevor auf dem Festzelt das Schützenmusikcorps für beste Stimmung sorgte. Zu dem in der Region sehr beliebten Jungschützenball hatten sich am Freitagabend viele Jungschützen der Nachbarvereine auf den Weg gemacht. Auf dem Zelt sorgte die Band „Renata Sylvia & Band“ bis in die frühen Morgenstunden für die richtige Stimmung.



Am Samstagmorgen stand, zunächst wieder das Abholen vom Oberst Dieter Rieken und des Königs Karsten Schulze auf der Agenda. Bei der noch amtierenden Majestät wurde das Geschwisterpaar Lisa (Königin der Hübschen Garde) und Tim Olvermann (Jungschützenkönig) gekrönt. Die Umzüge am Samstag wurden, wie seit vielen Jahren, wieder vom Spielmannszug Schönewörde angeführt.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt folgte am Nachmittag: Die Proklamation des Schützenkönigs. Nach einer spannenden Moderation vom 1. Vorsitzenden Torsten Unger war die Katze aus dem Sack: Neuer Schützenkönig ist Christian Bock. Riesenjubel und ein großer Ansturm von Gratulanten war die Folge. Zum Überbringen der Scheibe fuhren Silke und Christian Bock selbstverständlich in einem offenen Großraum-Trabi. Am Abend heizte die Band „Up to Date“ den Groß Oesinger Schützen und den feierwütigen Gästen noch mal so richtig ein.

Der dritte und letzte Schützenfesttag begann mit einem Frühstück, bei dem einige Gäste und Abordnungen der Nachbarvereine anwesend waren. Für die musikalische Unterhaltung sorgten etwa 70 Musiker vom Spielmannszug Schönewörde, der Feuerwehrkapelle Betzhorn und vom Schützenmusikcorps.



Am Nachmittag regierten dann die Kinder. Kinderkönig wurde Bennet Schulze. Martha Bock wurde Vizekönigin. Nach dem Scheibeannageln gab es beim neuen König Eis und Limonade. Am Ende resümierte ein zufriedener Torsten Unger: „Wir haben es wieder mal geschafft, ein tolles Schützenfest zu feiern.“ Sein Dank galt allen Helfern.