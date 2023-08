Bürokratiemonster namens Nahwärme

Von: Carola Hussak

Der Weg weg von fossiler zu erneuerbarer Energie ist kein einfacher. Mit dem Thema beschäftigen sich Samtgemeinde und Gemeinden. © IMAGO/Sascha Steinach

Samtgemeinde Wesendorf – Was beinhaltet das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung? Und wo gibt es überhaupt schon entsprechende Gesetze? Das Thema „Kommunale Nahwärme“ treibt derzeit alle um. „Da rollt ein Bürokratiemonster auf uns zu“, schwant Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze Böses. Den Kommunen werde etwas aufgebürdet, wo man noch am Anfang stehe. „Das Gesetz soll ja auch erst nach der Sommerpause verabschiedet werden.



Bedarf in Kommunen ermitteln

„Wir haben uns schon Gedanken gemacht, letztendlich fehlt es uns aber auch an personellen Ressourcen“, weiß Schulze. Die Klimaagentur Niedersachsen soll im September eine Wärmebedarfskarte für Niedersachsen herausgeben. Schulze: „Das wäre eine gute Vorlage.“ Auch in den Kommunen selber müsste zunächst der Bedarf ermittelt werden. Das geschieht gerade aktiv in Ummern und Groß Oesingen. Dort werden die einzelnen Haushalte abgefragt, wo Bedarf besteht. Generell müsse man in den einzelnen Gemeinden die Strukturen abfragen.



Alle auf den gleichen Stand bringen

Schulze setzt auf eine Bürgermeisterrunde, die in der 34. Kalenderwoche stattfinden soll. Dann will der Verwaltungschef neben den Gemeindebürgermeistern auch die LSW, den Wasserverband, die Allianz der Region und die IAV an einen Tisch holen, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. „Der Landkreis hat versucht, Vorgaben als Hilfestellung für die Kommunen zu erarbeiten, aber konkrete Vorgaben, wie viel Fläche genutzt werden darf oder wie weit die Abstände zu den Häusern sein sollen, sind nicht zustande gekommen“, weiß Schulze, der selbst in einem Arbeitskreis mitwirkte. Insgesamt sei es um die Themen Flächenfindung, städtebaulicher Vertrag und Technik gegangen. Nun habe man für die Samtgemeinde Wesendorf Kriterien entwickelt, die man den Kommunen als Basis an die Hand gegeben habe. Dazu haben auch die Bürgermeister ihre Vorschläge eingereicht. Vorgaben seien wichtig. Beispielsweise beim Thema Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV). „Damit nicht zu viele Flächen entstehen, wurde festgehalten, dass maximal 2 Prozent der Gemeindefläche zur Verfügung gestellt werden“, erläutert Schulze. Die Samtgemeinde habe generell ja keinen Einfluss. Die Kriterien hätten die Bürgermeister zunächst einmal mit in ihre Räte genommen.



Synergien bündeln

„Wichtig ist, auf Samtgemeindeebene etwas zu schaffen. Es muss geklärt werden, wie man Energie zusammenführen und wie man sie vermarkten kann“, weiß Ewald Heers, Gruppenvorsitzender von CDU/UfdSGW/GfW/Gruppe SG im Samtgemeinderat. Zwar habe man sich in der Gruppe noch nicht über das Thema unterhalten, aber für Heers steht fest, dass man Synergien bündeln und grundsätzlich darüber sprechen muss, wo die Reise hingehen soll. Auch Schulze ist der Ansicht, dass noch viele Dinge zu klären seien. Zum Beispiel, welche Art der erneuerbaren Energien wo genutzt werden können. „Wir haben viele Windräder, aber auch FF-PV wird ein großes Thema werden. Für wen kommt Geothermie infrage – vermutlich eher für Neubaugebiete“, mutmaßt Schulze. Man müsse gucken, wo was möglich sei. Und: „Man darf die Bürger nicht alleine lassen. Zudem gebe es so viele unterschiedliche Seiten, die zu betrachten sind. Dafür muss jedes Haus einzeln bewertet werden. Da macht es Sinn, sich einen Energieberater zu holen“, weiß Schulze.



Mehr Kommunikation

„Man muss sehen, was wo möglich ist und die Kommunikation verstärken“, sagt Marita Grabert-Schwark, Vorsitzende der Gruppe MiSGW/FDP. Man habe sich zwar an den Vorschlagskatalog der Samtgemeinde halten können, aber „wir in Pollhöfen haben einiges an unsere Bedürfnisse angepasst“. In Pollhöfen würden mittlerweile drei Viertel der Haushalte die Nahwärme durch die Biogasanlagen nutzen. „Wir können den Bedarf abdecken. Andere Haushalte haben für sich einen anderen Weg gefunden“, so Grabert-Schwark. Als schwierig betrachtet sie die Frage, wie Bürger finanziell unterstützt werden können. „Eine vernünftige Förderung wäre wichtig, die Bürger kann man nicht hängen lassen“, betont Grabert-Schwark. Aber da sei auch der Staat gefragt.



„Sicher haben wir schon in unserer Gruppe darüber gesprochen“, sagt Siegfried Weiß, Sprecher für SPD/Bündnis 90/Die Grünen. „Wenn nicht jetzt, wann dann? Man muss sich über Alternativen Gedanken machen, die Bürger sind hellhörig geworden“, so Weiß. Öffentliche Gebäude seien bereits an das Nahwärmenetz angeschlossen. Nun würden die Nahwärmegesellschaft und die Samtgemeinde abfragen, wer noch Interesse habe. Weiß nennt unter anderem die Wiesenstraße und den Gartenweg in Wesendorf.



Kosteneinsparungen für Haushalte

Sollten sich genügend Interessierte für ein solches Projekt finden und sich Kosteneinsparungen für die einzelnen Haushalte ergeben, findet die AfD einen solchen Vorstoß unterstützenswert. „Aus unserer Sicht macht das durchaus Sinn für ein Neubaugebiet. Wir halten es für wichtig, dass die Bürger transparent über Risiken und Preisgarantien informiert werden“, sagt Gruppenvorsitzende Andrea Zacharias. Ein ideologisch motivierter Ausschluss anderer Energieträger, bei denen dann Bauträger in bestimmten Baugebieten gezwungen wären, sich ans Nahwärmenetz anzuschließen, lehne die AfD ab. Der Bürger könne selbst abwägen, welchen Energieträger zur Wärmeerzeugung er am sinnvollsten hält. Ein Verbot von Öl- und Gasheizungen lehne man ab, da der Sanierungszwang durch das geplante Heizungsgesetz eine Lawine von Zwangsverkäufen in Gang setze und die Rentenarmut beflügel.