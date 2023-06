Barrierefreier Bahnhof in Schönewörde schon 2024?

Baumaßnahmen

So sah's aus, als im Schönewörder Bahnhof die Zuwegung abgeflacht wurde. Es war der erste Schritt zur Barrierefreiheit.

Schönewörde – Die Umbaumaßnahmen für einen barrierefreien Bahnhof in Schönewörde könnten bereits im kommenden Jahr beginnen – und nicht wie angedacht erst in 2025. Darüber informierte jetzt Gisela Noske, Sprecherin beim Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) auf IK-Anfrage.



Passieren werde dies, wenn „es der für die Bahnstationen zuständigen Deutschen Bahn Station & Service gelingt, eine Sperrpause zu bekommen“. Diese brauche indes einen langen Vorlauf, um Maßnahmen hinsichtlich der damit verbundenen Sperrung der Strecke einleiten zu können. Eine Sperrpause bedeutet der VRB-Sprecherin zufolge, dass keine Züge auf der Strecke fahren können. Vielmehr werde schweres Gerät auf den Schienen platziert, sodass zügig gebaut werden kann. „Für die Zeit der Sperrpause wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, so Noske.



Zwei Ebenen auf selbem Niveau

Die Baumaßnahme führt ein Projekt fort, das seinen Ausdruck bereits vor einiger Zeit durch die Ausbesserung der Bahnhofs-Zuwegung fand. „Es ist ein Angleich der bereits geleisteten Arbeiten. Damals ist der zu steile Zugang mit einer Steigung von 9 Prozent auf jetzt 6 Prozent herabgesenkt worden“, so Gerald Flohr, der über den Sachstand bestens informiert ist. Der ehemalige Bürgermeister weiß: Die Deutsche Bahn will den Bahnsteig erhöhen. Und zwar so, dass es keine Treppenstufe braucht, um den Zug zu besteigen.



An den inhaltlichen Plänen der Bahn hat sich freilich nichts geändert. So sollen die Arbeiten auf einer Länge von 140 Metern am Bahnsteig erfolgen – wobei die Bahnsteigkante auf eine Höhe von 55 Zentimetern ausgebaut wird, sodass sie dann niveaugleich zum Einstiegsbereich des Zuges ist (das IK berichtete). Laut Flohr geht es auch darum, den Bahnsteig „aufzuhübschen“. Oder wie er sagt: „Den Zaun und den Belag an der Bahnsteigkante zu erneuern. Auch die Beleuchtung und die Wartehäuschen sollen dabei hergerichtet werden.“



Ruf nach Flexo-Bus

Sich bewusst darüber, dass die Gemeinde Schönewörde bereits die Zuwegung und die Parkplätze „im Rahmen eines Förderprogramms gemacht“ hat, ergänzt Noske auch etwas zu den Maßnahmen im Vorhoper Nachbarbahnhof. „In Vorhop wird es im Anschluss auch eine Umfeldmaßnahme geben.“ Was soviel bedeute, dass die Gemeinde das Areal rund um die Station aufwerten will.



Die gegenwärtige, noch nicht völlig barrierefreie Situation, wird offenbar von den Bürgern angenommen. Sowohl Noske als auch Schönewördes Neu-Bürgermeister Heinrich Buchholz ist jedenfalls noch keine Beschwerde angetragen worden. „Mir ist davon nichts bekannt“, so beide unisono. Flohr verweist hingegen auf die Vergangenheit, als im Dorf „die Rede davon war, Rollstuhlfahrer könnten die 6 Prozent steile Rampe nicht nutzen. Da war die Argumentation, der Weg sei zu schmal“. Parkmöglichkeiten gebe es indes genug. Und ja: In Schönewörde seien sie froh, den Bahnhof zu haben.



Schade finde er jedoch, dass der Flexo-Bus in Wesendorf hält und nicht in Schönewörde. „Geht es nur um die öffentlichen Nahverkehrsmittel, dann wird gesagt: ‘Ihr habt doch den Bahnhof’. Wer von hier aber fix zum Einkaufen will, muss nach Wahrenholz. Und das aber leider nicht mit dem Flexo-Bus, der fährt, wenn die Bürger ihn rufen.“ Da bleibt dann nur der unflexiblere Linienverkehr.