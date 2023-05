Balkonkraftwerke: Energie-Thema ohne Lobby in den Wesendorfer Gemeinden

Von: Pascal Patrick Pfaff

Balkonkraftwerke waren kürzlich Thema im Dedelstorfer Rat. In den Wesendorfer Kommunen hat sich damit aber noch niemand beschäftigt © Stefan Sauer

Samtgemeinde Wesendorf – „Mit Balkonkraftwerken haben wir uns noch nicht detailliert auseinandergesetzt. Es ist zwar nicht auszuschließen, doch ich sehe das in den politischen Gremien noch nicht als Thema.“ Laut Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz seien es andere Dinge, die sich in der aktuellen Diskussion um alternative Energien hervortun: Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen. Doch nicht nur in Wesendorf ist das Thema „Balkonkraftwerk“ bisher außen vor. Auch in den anderen Kommunen der Samtgemeinde Wesendorf ist das so.

Anders als in der Gemeinde Dedelstorf, wo der Gemeinderat kürzlich über einen Antrag der Gruppe „Für Dedelstorf“ diskutierte. Diese wollte erreichen, dass sich die Kommune zu einer finanziellen Unterstützung jener Bürger bereiterklärt, die sich ein Balkonkraftwerk anschaffen wollen. Es ging um eine Deckung auf 60 Prozent der möglichen zu fördernden Summe und maximal 750 Euro pro Eigenheim.

Wie auch in Wesendorf hat es also in Wahrenholz und Ummern aber noch keine Anträge auf eine solche Anlage gegeben, wie Ernst Pape und Mirijam Müller auf IK-Nachfrage erklären. Dem stellvertretenden Bürgermeister von Wahrenholz und seiner Amtskollegin aus Ummern sei auch niemand bekannt, der ein Balkonkraftwerk besitzt. Anders als in Wagenhoff, wo Bürgermeister Jörg Mantei „Leute kennt, die so etwas haben“. Freilich sei es dort aber auch kein Thema in den Gremien – ebenso wie die finanzielle Förderung durch die Kommune.

„Es gibt schon Anlagen für unter 500 Euro. Da können es die Leute auch selbst bezahlen. Ich presche da nicht vor bei unserem knappen Budget“, so Mantei. Ernst-Adolf von der Ohe, stellvertretender Bürgermeister von Groß Oesingen, sieht das genauso – kann sich jedoch vorstellen, dass die Sache noch zum Thema wird: „Ich würde es gut finden. Denn wer auf Dachflächen PV-Anlagen installiert, zahlt dreimal so viel.“

Das sind dann bis zu 3500 – ausgehend von einem Preis, der bei Balkonkraftwerken zwischen 500 und 1200 Euro variiert. „Weil Dachflächen-PV nicht ganz billig ist, denke ich schon, dass ein Balkonkraftwerk für die Leute die Attraktivität hat, um zur ‘kleinen Energiewende’ beizutragen“, so von der Ohe. Angetan davon ist auch Klaus Christian Müller. Schönewördes stellvertretender Bürgermeister sieht die Anlage jedoch nicht als Alternative zum Dach- oder Freiflächen-PV, sondern als Zusatzmöglichkeit: „Bei 600 Kilowattstunden Jahres-Leistung ist es in Ordnung. Das hat sich in vier bis fünf Jahren amortisiert.“

Er schränkt aber auch ein, dass eine Finanzierung seitens der Kommune nicht infrage käme. Vielmehr müssten die Bürger selbst handeln. Seine Idee: Eine Gruppe, die sich zusammenschließt. „Sie könnten einen gemeinsamen Pool bilden, eine größere Menge der Anlagen ordern und so einen besseren Preis für den Einzelnen erzielen.“

Für Holger Schulz könne das Thema zwar zu einer „Idee anwachsen“ – jedoch nur, „wenn ein privater Investor an uns herantritt“. Laut Wesendorfs Bürgermeister sind erst einmal „Fakten notwendig, um einschätzen zu können, ob das Thema ‘Balkonkraftwerk’ attraktiv sein kann“. Solche Fakten gebe es aber nicht. Sollte sich derweil herausstellen, dass die Anlagen gefördert werden können, dann gehöre das Thema auch in die Ausschüsse und den Rat, betont Schulz. „Es wäre indes zu früh, die Sache in den Bauausschuss am 1. Juni zu tragen. In der kurzen Zeit bis dahin wäre eine Vorlage noch nicht ausgegoren.“

In eine ähnliche Kerbe schlagen Ernst Pape und Klaus Christian Müller. Laut ihrer Aussage mache es Sinn, sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen, wenn die Bürger Bedarf anmelden und Anträge stellen. Dann lande das Thema auch auf der Tagesordnung.

Und während Jörg Mantei nach eigenem Bekunden noch abwarten will, was die anderen Kommunen diesbezüglich machen, kann sich Ernst-Adolf von der Ohe vorstellen, dass das Thema noch im Sommer auf die Agenda kommt. „Wer ein kleines Haus hat – da ist das Thema aber nicht von der Hand zu weisen. Das dafür investierte Geld ist in wenigen Jahren wieder drin“, teilt von der Ohe die Ansicht von Klaus Christian Müller. Bei einer PV-Anlage fürs Dach dauere dies zehn Jahre.