Arbeiten am Parkplatz in Betzhorn gestartet

Von: Carola Hussak

Spielplatz Betzhorn 7148.jpg © Carola Hussak

Betzhorn/Wahrenholz – Auf dem Gelände an der Betzhorner Straße, wo der erste inklusive Spielplatz im Landkreis Gifhorn geplant ist (das IK berichtete), tut sich was: Seit gestern laufen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Parkplatzes, der dort auf dem Areal entstehen soll.



Der Plan: Pünktlich zum Heideblütenfest fertig

Für den inklusiven Spielplatz sind die ersten Spielgeräte bereits geliefert worden, berichtet Wahrenholz’ Bürgermeister Herbert Pieper im Gespräch mit dem IK. „Nun wird erst mal der Fokus auf den Parkplatz gelegt“, so Pieper. Denn der soll pünktlich zum Heideblütenfest, das am Sonntag, 27. August, gefeiert wird, fertig sein.

Dort, wo sich einst ein Bolzplatz befand, sollen nun ein inklusiver Spielplatz und ein Parkplatz entstehen. „Dabei haben wir immer den Klimaschutz im Blick“, betont Pieper. Demnach soll ein Großteil der Parkfläche wasserdurchlässig gebaut werden, sodass das Oberflächenwasser versickern kann. Indes kommen die Arbeiten am Spielplatz aber nicht zum Erliegen. Wie der Bürgermeister informiert, sei ein sogenanntes Rollstuhlkarussell bereits installiert. „So können alle Kinder, ob mit oder ohne körperlicher Beeinträchtigung, gemeinsam spielen“, freut sich Pieper. Ein weiteres Spielgerät, das die Firma in Eigenregie aufbauen möchte, wurde auch schon geliefert. Allein für die Spielgeräte hat die Gemeinde rund 190 000 Euro investiert. Um Verletzungen bei Stürzen zu verhindern, wird es einen besonderen Fallschutz geben. Dabei hat sich die Gemeinde nicht für Matten entschieden, sondern für eine Technik, bei der der Fallschutz gegossen wird und einer Tartanbahn ähnelt – nur eben vom Material her weicher. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 535 000 Euro.



Klassische und moderne Elemente vereint

Auf dem Gelände an der Betzhorner Straße soll ein Areal entstehen, das klassische und moderne Elemente vereint. Für den klassischen Bereich steht das angrenzende Feuerwehrhaus, das derzeit erweitert wird.

Kultursaal wird gut genutzt

Eine Verbindung zum Spielplatz schafft der bereits in Ellipsenform gebaute Kultursaal. Letzterer sei extra für Musikvereine geschaffen worden und werde unter anderem vom Posaunenchor oder dem Gemischen Chor für die Proben genutzt. „Der Kultursaal ist jeden Abend ausgebucht“, freut sich Pieper über die Resonanz.