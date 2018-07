„Alles vollkommen vertrocknet“

Betzhorn: Kultur- und Landschaftsführer Heinrich Müller rechnet mit magerer Heideblüte im Heiligen Hain

+ © Klüting Viel Hoffnung hat Kultur- und Landschaftsführer Heinrich Müller aus Zahrenholz nicht für eine prächtige Heideblüte in diesem Jahr. © Klüting

Betzhorn/Zahrenholz. „Oh je, das sieht richtig mies aus!“ Heinrich Müller schüttelte am Donnerstag abschätzig den Kopf, als er die Heide im Heiligen Hain in Betzhorn in Augenschein nahm.