Agri-PV auf knapp 38 Hektar im Westen von Wahrenholz

Von: Hans-Jürgen Ollech

Die Planer der Firma Buß Solar GmbH, Andre Buß (r.) und sein Kollege Hubert Storm (l.), erläuterten dem Ausschuss ihr Vorhaben bei Wahrenholz. © Freier Mitarbeiter

Wahrenholz – In seiner jüngsten Sitzung wurden dem Finanz- und Bauausschuss der Gemeinde Wahrenholz vom Geschäftsführer der Buß Solar GmbH aus Borken, Andre Buß, und seinem Mitarbeiter Hubert Storm die Möglichkeit einer Agri-Freiflächen-Photovoltaik-Anlage erläutert – ein Konzept, bei dem unter aufgeständerten Modulen weiterhin bestimmte Arten der Bewirtschaftung möglich sind. Das Unternehmen hatte bereits Anfang April einen Antrag auf Einleitung eines Bauleitverfahrens zum Bebauungsplan „Wahrenholz“ eingereicht.

Dabei geht es um einen Geltungsbereich von 51,68 Hektar in der Gemarkung Wahrenholz, auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche nördlich der L 286 zwischen Westerholz und Wahrenholz sowie auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche am Gamsener Weg in Höhe der ehemaligen Gärtnerei Strnat. Vorweg hatte die Gemeinde bereits eine endgültige Festlegung von Richtlinien für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen erarbeitet, die allerdings noch durch den Gemeinderat beschlossen werden muss. Ein städtebaulicher Vertrag soll die Details des Projekts regeln, die Planungskosten will die Buß Solar GmbH tragen.



Bürgermeister Herbert Pieper (CDU) erläuterte die bisher getroffenen Maßnahmen und die Richtlinien, die von künftigen Betreibern solcher Anlagen sowie den Landwirten zu beachten sind. Jakob Drees (Grüne) sah die Flächenausweisung als zu groß an und wünschte sich, bescheidener mit dem Ackerland umzugehen. Zudem wurden im Ausschuss auch Ausgleichsflächen diskutiert, die vielleicht nicht gegeben sind.



Stefan Pieper (CDU) sagte, dass für ihn die Freiflächen-PV keine Lösung zur Stromerzeugung darstelle: „Was nützen uns Windenergieanlagen und Photovoltaik, wenn wir den Strom nicht speichern können?“ Zunächst stehe für ihn erst einmal der Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur statt des Anlagenbaues im Vordergrund. Dennoch empfahl der Ausschuss einstimmig die endgültige Festlegung von Kriterien für Freiflächen-PV-Anlagen.



Buß und Storm erläuterten, dass sie beide gelernte Landwirte mit abgeschlossenem Studium seien und von größeren, eigenen Agrarbetrieben aus Borken stammen. Sie gründeten 2019 als Familienunternehmen die Buß Solar GmbH, die bundesweit Solarparks auf Freiflächen projektiert. Dem Ausschuss skizzierten sie das Verfahren von der Planung über die Genehmigung und die Bauphase bis hin zum Betrieb derartiger PV-Anlagen dar.



Für die vorgesehenen 51,6 Hektar kalkulieren sie – bei einer geplanten Laufzeit von 30 Jahren – mit einer Jahresleistung von 41,5 GWh. Die PV-Flächen würden durch Zaun und Hecken eingefriedet, die Bewirtschaftung verbleibe beim Eigentümer der Ackerflächen. Die Gemeinde Wahrenholz werde durch die PV-Anlage gestärkt, da 90 Prozent der Gewerbesteuer in der Gemeinde blieben, lokale Unternehmen eingebunden würden und der Gemeinde keine Planungs- und Entwicklungskosten entstünden. Die beiden Solar-Experten warben mit einem zusätzlichen Nutzen für die Landwirtschaft durch Steigerung der Wertschöpfung und die Diversifizierung des landwirtschaftlichen Einkommens – und mit „Energie aus der Region für die Region“.



Nach der Vorstellung des geplanten Agri-PV-Projekts wurden die Möglichkeiten des Ausbaus noch einmal diskutiert, weil die Abstände zur Wohnbebauung eingehalten werden müssen. Das führte letztlich dazu, dass sich der Ausschuss nur für Areale nördlich der L 286 aussprach, was einer Fläche von 37,89 Hektar entspricht. Die Fläche am Gamsener Weg fällt damit komplett aus der Planung heraus.



Der Ausschuss votierte für eine Empfehlung an den Gemeinderat, dass dem Bauvorhaben der Buß Solar GmbH zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage nach Überprüfung der beschlossenen Kriterien zuzustimmen.