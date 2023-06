Zehn Mädchen und Jungen in der neuen Kinderfeuerwehr Lingwedel

Von: Ulrich Bleuel

Sind stolz auf ihre Kinderfeuerwehr (hinten v.l.): Melanie Jörs, Tamara Schulze (Kinderfeuerwehrwartin), Svenja Wolff (stellvertretende Kinderfeuerwartin), Jessica Matthiesen und Ortsbrandmeister Ralf Köllner. © Bleuel, Ulrich

Lingwedel – Das Interesse der Kinder war groß. Martinshorn und Blaulicht, rote Einsatzfahrzeuge und immer viel Bewegung. Die Begeisterung für die Feuerwehr war auch bei den Kleinen in der Gemeinde Dedelstorf immer schon vorhanden. „Bei den Kinderfeuerwehren in Hankensbüttel und Emmen gibt es schon Wartelisten, was also lag näher, als in der Gemeinde Dedelstorf eine eigene Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen?“, erzählt Tamara Schulze, die nun Kinderfeuerwehrwartin der neu gegründeten Kinderfeuerwehr in der Freiwilligen Feuerwehr Lingwedel ist.

Nach einer Informationsveranstaltung im März gab es genügend Anmeldungen, um eine Kinderfeuerwehr zu bilden. „Wir sind zehn Jungen und Mädchen, die inzwischen schon ein richtiges Team sind“, ist auch die stellvertretene Kinderfeuerwehrwartin Svenja Wolff stolz auf die Truppe.



Neben den bereits Genannten stehen mit Larissa Meyer, Dana Meyer, Jessica Matthiesen, Pia Köllner, Melanie Jörs und Merle Kahrens insgesamt acht Betreuerinnen zur Verfügung. „Wir wechseln uns zu den Diensten immer ab und können natürlich gern noch weitere Betreuer gebrauchen“, sagt Schulze. „Es dürfen natürlich auch männliche Betreuer sein und man muss nicht Mitglied der Feuerwehr sein“, ergänzt Wolff.



Die ersten Dienstabende im April und Mai galten der Teamfindung. „Mit interessanten Spielen sollte sich bei den Kindern ein Gruppengefühl entwickeln und der Teamgeist geweckt werden“, blicken Schulze und Wolff zurück. „Die Kinder hatten Spaß an einer Gerätehausrallye, lernten die Feuerwehrausrüstung kennen und jetzt im Juni hatten wir unseren ersten Themenabend.“ Da ging es rund um den Notruf. Was eigentlich ist ein Notfall und wie verhält man sich? Was hat es mit der Notrufnummer 112 auf sich? Nach einer Einführung und Gesprächen, nach Fragen und Antworten wurde dann von den Kindern am Telefon das Absetzen eines Notrufes geübt.



Bei den nächsten Dienstabenden sind Brand- und Verkehrserziehung weitere Themen, es wird einfache Erste Hilfe geben oder experimentell erkundet, wie und warum Feuer brennt. „Es ist schon herausfordernd, immer neue Ideen in die Tat umzusetzen und den Dienst so zu gestalten, dass die Kinder neben dem Lernen auch Spaß haben“, so Schulze, die sich immer wieder auf die kleinen Brandschützer freut.



Vorgesehen ist des Weiteren ein Besuch in der Gifhorner Einsatzleitzentrale, Begegnungen mit benachbarten Kinderfeuerwehren und die Teilnahme am Zeltlager der Jugendfeuerwehren. Das verspricht so einiges. „Es können gern noch mehr Kinder bei uns mitmachen“, rufen Schulze und Wolff Eltern und Kinder zur Teilnahme auf. „Wir haben Platz für 15 Kinder.“ Anmeldungen sind über die Homepage der Feuerwehr Lingwedel möglich und richten sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Dienstabende finden alle drei Wochen dienstags von 16 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Langwedel statt.



Über den Zuspruch in der Kinderfeuerwehr ist auch Lingwedels Ortsbrandmeister Ralf Köllner angetan. „Die Gründungsfeier der Kinderfeuerwehr werden wir am 26. August veranstalten, zusammen mit den Feierlichkeiten zum 66-jährigen Bestehen unserer Feuerwehr und dem 25-jährigen Jubiläum unseres Einsatzfahrzeuges“, gibt Köllner schon mal einen Termin zum Vormerken an.