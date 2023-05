Wittingen und Umland: Neue Impulse für Stadtführungen und Touren

Von: Holger Boden

Teilen

Machen neugierig auf Wittingen und die Umgebung: Angela Meyer und Karsten Hildebrandt haben Freude an ihrer Aufgabe als Stadt-, Kultur- und Landschaftsführer. © Boden, Holger

Wittingen – „Probier mal Wittingen“, hieß es erstmal am Freitag, 5. Mai – und das neue Format der Stadtführung war aus dem Stand erfolgreich, weil ausgebucht. Sehr zur Freude von Angela Meyer, die als Stadtführerin neu am Start ist. Zusammen mit Karsten Hildebrandt und Lars Dreyer-Winkelmann ist sie in die Fußstapfen von Kurt-Ulrich Blomberg und Hans-Joachim Michaelis getreten (das IK berichtete), die viele Jahre lang Besuchern und Einheimischen Geschichte und Geschichten aus Wittingen vermittelt haben.

Auch das neue Trio betritt in Kooperation mit der Südheide Gifhorn natürlich Pfade, die zu den Highlights der Wittinger Altstadt führen, doch es setzt auch neue Akzente. Bei „Probier mal Wittingen“ können die Gäste Wittingen auch schmecken, hören und riechen, dabei spielen heimisches Bier und Bäckerhandwerk ebenso eine Rolle wie die Orgel in der St. Stephanus-Kirche und Kräuter in einer Apotheke. Meyer bietet aber auch die „Stadt-Melange“ an (erstmals am 17. Mai), ein etwas kürzerer Stadtrundgang, der dann mit einer Einkehr im Café Zeitlos abgerundet wird, wo die Stadtführerin noch Wittinger Geschichten erzählt.



Drittens sind auch vier geführte Radtouren mit Meyer geplant, bei denen es über Wollerstorf, den Hahnenberg, Eutzen, Knesebeck und Kakerbeck wieder nach Wittingen geht. „Wir wollen uns um Wittingen und auch um das Umland kümmern“, betont die Glüsingerin.



Ihr Kollege Karsten Hildebrandt lädt schon seit Jahren zu Radtouren auf heimatkundlichen Wegen ein, und er kennt eine starke Nachfrage nach solchen Angeboten. Der Emmener zeigt seinen Mitfahrern auf heimatkundlichen Touren durch den Nordkreis historische Mühlen, die Spuren der früheren Militärstandorte, alte Bahnstrecken und vieles mehr (nächster Termin ist der 13. Mai).



Und neu im Programm hat Hildebrandt nun auch Touren zu Kirchen und Kapellen im Isenhagener Land (25. Juli und 5. August), manchmal auch mit einem Abstecher in die Altmark. Stationen im Nordkreis sind Sakralgebäude in Erpensen, Eutzen, Darrigsdorf und Hankensbüttel sowie auch Suderwittingen: „Die Kapelle dort ist ein Schatz“, sagt Hildebrandt begeistert, „mit ganz viel Geschichte.“



Mit dem Emmener kann man auch historische Pfade der Wittinger Innenstadt erkunden, er lässt dann die Geschichte hinter dem Junkerhof oder Gedenksteinen lebendig werden und entführt seine Zuhörer in die Zeit der Welfen. Lieblingsthemen sind für ihn dabei auch die drei Kleinbahnen, die einst in Wittingen zusammenliefen, und er erzählt gern von den vier Mühlen, die es einmal gab: an der Bromer Straße, am Umweg, am Lohmühlenweg und die „Degenhardtsche Mühle“.



Zudem macht Hildebrandt auch Stadtführungen in Gifhorn, und manchmal begleitet er Gäste auch auf Drei-Tages-Touren durch die Region. Alles in allem stehen dieses Jahr mehr als 40 Termine in seinem Kalender. „Ich will das ja so“, schmunzelt der Emmener, dem diese Aufgabe eine Herzensangelegenheit ist. „Man bekommt da auch ganz viel zurück“, sagt er mit Blick auf die Kommunikation mit den Gästen, von denen er selbst auch schon mal interessante Anekdoten zur Heimatgeschichte erfährt.



Hildebrandt ist seit 2017 Kultur- und Landschaftsführer, wie Angela Meyer hat er sich nun auch frisch für die Wittinger Themen ausbilden lassen – mit Blomberg und Michaelis in der Rolle der Lehrmeister. „Da hat man richtig Lust auf die Aufgabe bekommen“, sagt Meyer.



Der Dritte im Bunde ist Lars Dreyer-Winkelmann – in Wittingen kann man sich vom Ortsbürgermeister höchstpersönlich durch 1240 Jahre Stadtgeschichte geleiten lassen. Auf der „Bürgermeisterroute“ führt er seine Gäste erstmals am 16. Mai.