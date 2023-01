Wind-Projekt Harsahl gestartet

Von: Pascal Patrick Pfaff

Vertreter der Grundstückseigentümer, Projektentwickler und -planer haben sich auf der Baustelle getroffen, um über den Stand des Windkraftvorhabens zu sprechen. © Pfaff, Pascal Patrick

Samtgemeinde Hankensbüttel – Ein Erdaushub ist am Dienstag auf der Freifläche schon zu sehen gewesen. Gegenüber des bestehenden Windparks – an der Südseite der L 280, auf halbem Wege zwischen Hankensbüttel und Masel: Da haben Baggerfahrer ihr schweres Gerät rollen lassen und den von ihnen bearbeiteten Untergrund bereits wieder befestigt. Die Vorbereitungen für den Windpark Harsahl laufen. Für die Öffentlichkeit ist dies nun auch sichtbar.

Fünf Anlagen sollen auf dem Gelände nahe der Bestandswindräder entstehen (das IK berichtete). An der Realisierung beteiligt sind neben einer Gemeinschaft von Grundstückseigentümern – vertreten durch mehrere Sprecher um Dirk Niebuhr – auch die Projektentwickler Joachim und Gerhard Binotsch von der EE Projekt GmbH aus Hattingen sowie die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21). Sie alle hatten am Dienstag Abgesandte vor Ort – und gaben Auskunft über das Projekt.



Energie-Versorgung tausender Haushalte

Maik Löhr, Leiter erneuerbare Energien bei DEW21, erklärte denn auch, dass die Anlagen mit einer Geamtleistung von 28,5 Megawatt (MW) aufwarten werden. Jede einzelne liefere somit 5,7 MW. „Rund 55 Gigawattstunden Windstrom können so pro Jahr erzeugt werden. Umgerechnet lassen sich damit 15 000 Haushalte versorgen und 40 000 Tonnen CO2 einsparen“, benennt Löhr die Energie-Werte.



Die Genehmigung für das Projekt sei im Oktober 2022 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilt worden. Für die Anlagen mit einer Nabenhöhe von 105 und 125 Metern sowie einem Rotordurchmesser von 149 Metern gelte es indes, noch Belange aus dem Immissions-, Natur- und Artenschutz zu berücksichtigen.



Dominic Westermann, Projektleiter bei DEW21, führt aus: „Es wird mehrere Hektar große Ausgleichsflächen im Umkreis von wenigen Kilometern geben.“ Vögel wie Rotmilan, Heidelerche oder Neuntöter bekämen so einen geeigneten Lebensraum.



Sein Kollege Löhr betonte in diesem Zusammenhang auch, wie wichtig die Energiewende sei, um unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Erneuerbaren Energien fiele diesbezüglich eine entscheidende Bedeutung zu. Den wirtschaftlichen Aspekt arbeitete dann auch Niebuhr heraus, der für eine Gemeinschaft von circa 60 Grundstückseigentümern sprach. Beteiligt seien Personen aus den Gemeinden Hankensbüttel, Dedelstorf und Sprakensehl. Ihnen winke eine Vergütung, alle seien dem Projekt gegenüber positiv eingestellt.



Und auch für die umliegenden Kommunen gibt es Geld, wie Westermann betont: „Das sind 0,2 Cent je Kilowattstunde.“ Laut Gerhard Binotsch, Geschäftsführer der Firma EE Projekt GmbH und Projektentwickler der Windkraftanlagen, profitieren davon die Gemeinden Hankensbüttel, Dedelstorf, Obernholz und Sprakensehl: „Eine Anlage wird in der Gemarkung Hankensbüttel stehen, vier in der Gemarkung Weddersehl“, führt er aus. Zwei Windräder in Weddersehl stünden dabei unter archäologischer Begleitung.



Anlagen-Bau im nächsten Jahr

Die Entwicklung des nun anberaumten Projekts begann laut Löhr bereits im Jahr 2011. Dass es erst jetzt richtig losgeht, liege an Verzögerungen, die mit dem relevanten Regionalplanverfahren des Zweckverbands Großraum Braunschweig zusammenhängen: „Das Verfahren für die Ausweisung ging über drei Planungsrunden. Bei tausenden Einwendungen kann es schon mal passieren, dass es so lange dauert.“



Nun erfolgen die ersten Arbeiten an der Infrastruktur. Die Errichtung der Anlagen soll laut Löhr im Februar und März 2024 beginnen.