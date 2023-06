Wiethornschule in Hankensbüttel: Raumnot hält weiter an

Von: Paul Gerlach

Die Hankensbütteler Wiethornschule wird weiterhin gut angewählt, berichtet Rektorin Nele Matschek. Mit Blick auf die Raumnot, die bekanntlich ohnehin an der Schule herrscht, wird die Situation dadurch nicht einfacher. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Die zugrundeliegende Nachricht ist absolut positiv, die damit einhergehenden Konsequenzen sorgen allerdings bei manchem Beteiligten für Bauchgrimmen. Nele Matschek, Leiterin der Hankensbütteler Wiethornschule, berichtete im jüngsten Samtgemeinde-Schulausschuss: „Im neuen fünften Jahrgang werden es drei Klassen sein.“ Mit der Dreizügigkeit habe „keiner gerechnet“, so Matschek. Diese positive Situation bei den Anmeldezahlen verschärft allerdings die auch an der Schule bekanntlich bestehende Raumnot und bedeutet auch Personalprobleme.

„Wir haben keine Fachräume mehr übrig“, sagte Matschek. Mit Patrick Dammann von der Verwaltung sei man dazu bereits in Gesprächen für eine Lösung. Laut Matschek hat man auch keine Lehrkräfte für die fünfte Klasse mehr übrig, obwohl diese jetzt in dieser Situation benötigt werden. „Wir müssen den Standort attraktiver machen“, sagte die Rektorin. Die Ausschreibung für weitere Lehrkräfte laufe, bis zu fünf von ihnen seien nötig, so Matschek. Eine Erweiterung der Schule durch einen Neubau eines weiteren Gebäudes ist bekanntlich angepeilt.



Doch bis es so weit ist, kann es noch dauern. „Es ist eng und es wird noch enger“, sagt Matschek über den aktuellen Stand der Dinge.



Auf Nachfrage von Henning Heers (Bündnis 21), welche Kommunikationswege für das Anwerben von neuen Lehrkräften genutzt werden, antwortete Matschek, dass man neben dem Austausch mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung auch mit Aushängen arbeite. Von den 50 Bewerbern, die sich aktuell für eine Stelle im Kreis Gifhorn interessieren, habe man alle zuletzt abtelefoniert. Denn momentan könne man lediglich mit Quereinsteigern agieren. Wenn jemand neu anfange, müsse man erstmal schauen, wie sich der- oder diejenige als Lehrkraft eigne. Es gebe insgesamt zu wenige Lehrkräfte und niemand aus dem System gebe sie daher gerne her.



Ratsfrau Inge Elvers (Bündnis 21) fragte nach, wie hoch der Anteil von I-Schülern ist. Laut Matschek haben von den 42 neuen Schülern 14 einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Da letztere im Klassenverband bekanntlich doppelt zählen, führen diese 56 Zähler demnach zu drei Klassen. Damit liege man von den Zahlen her knapp über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, sagte Dammann von der Verwaltung.



Irmgard Pfeffer (Bündnis 21) sprach sich bei der Sitzung dafür aus, das Wesendorfer Modell in puncto „Klassenassistenz“ (das IK berichtete) auch an der Wiethornschule anzuwenden: „Es ist vorbildlich.“