Wieder E-Ladesäule am Hankensbütteler Rathaus?

Von: Paul Gerlach

An den Parkplätzen am Hankensbütteler Rathaus soll nach dem Willen des Samtgemeinde-Bauausschusses wieder eine E-Ladesäule aufgestellt werden. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Der Hankensbütteler Samtgemeinderat hat das letzte Wort in der Sache: Für die Parkplätze am Rathaus gibt es die Überlegung, dort – wie vor einigen Jahren – wieder eine öffentliche E-Ladesäule zu platzieren. Wenn es nach dem Willen des Samtgemeinde-Bauausschusses geht, sollte das Vorhaben angegangen werden.

Einstimmig wurde dem Samtgemeinderat empfohlen, dass die Verwaltung das Ganze anschieben soll. So soll vor dem Rathaus eine öffentliche Ladesäule für E-Fahrzeuge mit integriertem Zähler für gängige Abrechnungsmodalitäten errichtet werden. Die Vorrichtung soll reguläres Wechselstromladen (AC) ermöglichen und inklusive Montage und Netzanschluss nicht mehr als 11 000 Euro einmalig kosten. Die Mittel sollen im Haushalt außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Jährlich fallen nach dem Aufstellen der Säule nach Verwaltungsangaben etwa 250 Euro netto für die LSW-Betriebspauschale und 200 Euro für Wartung sowie eventuell nötige Reparaturarbeiten an.



Am Rathaus könnten dann zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Die Verwaltung hat entsprechende Unterlagen bereits bei der LSW eingereicht, teilte Ausschussvorsitzender Henning Heers (Bündnis 21) bei der Sitzung mit.



Christiane Fromhagen (CDU) fragte nach, wie die Verwaltung auf ihren Vorstoß gekommen sei und ob die Mitarbeiter im Rathaus dort auch laden möchten. Heinz Gödecke von der Verwaltung antwortete ihr, dass es darum gehe, dort „etwas Vernünftiges“ umzusetzen und die E-Mobilität zu fördern. Da gelte es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Werner Rodewald (CDU) berichtete, dass die Anregung zu dem Vorhaben auch von weiteren Rathaus-Mitarbeitern gekommen sei. Es habe sich aber herauskristallisiert, dass diese Möglichkeit nicht nur für die Mitarbeiter selbst geschaffen werden soll, sondern für alle in der Öffentlichkeit. Dennoch steigere sich natürlich auch die Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber durch diese Maßnahme direkt am Rathaus. Gödecke erwartet, dass auch Gäste der Verwaltung die Lademöglichkeit nutzen werden. Mehrfach wurde von Ratsleuten die Vermutung geäußert, dass wohl in erster Linie Rathaus-Mitarbeiter ihre Fahrzeuge dort laden werden. Thomas Lucker (Bündnis 21) bedauert, dass die alte Säule damals abgeschafft wurde.