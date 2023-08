Projekt über viele Jahre

Weinanbau von Maria und Henning Buhr in Emmen auf gutem Weg

Von: Paul Gerlach

Die Weinanbauer Henning und Maria Buhr auf dem Emmener Klosterfeld. © Gerlach, Paul

Emmen – Die beiden Weinanbauer freuen sich, wie sich ihr großes Projekt entwickelt. „Wir sind insgesamt zufrieden, wie die Pflanzen dastehen“, sagen Maria und Henning Buhr. Die frisch verheirateten Junglandwirte hatten bekanntlich am Pfingstwochenende gemeinsam mit der Rebschule Schäfers aus Armsheim, mitten in Rheinhessen, die ersten Rebstöcke mit der Rebsorte Solaris angepflanzt. Als zweite Weißwein-Rebsorten kam Muscaris hinz und es folge noch die rote Traube Rondo. 7500 Rebpflanzen, sogenannte einjährige Hochstammreben, stehen somit auf der 1,5 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche auf dem Emmener Klosterfeld. Wenn alles glatt läuft, ist der Plan, dass die Anbaufläche im nächsten Jahr auf drei Hektar und dann 15 000 Pflanzen verdoppelt wird.

Rondo ist gut angegangen, bei Muscaris sieht es auch gut aus. Solaris hatte mit der Trockenheitsphase vor den jüngsten regnerischen Wochen zu kämpfen. Mit einer Notberegung bekamen die Buhrs das Ganze in den Griff. Nun treiben die Solaris-Pflanzen erneut aus und haben daher noch etwas aufzuholen, aber auch bei ihnen sieht es so weit gut aus. „Der Regen jetzt war ein Segen“, sagt Maria Buhr. Der Wein komme generell damit gut zurecht, er sei zudem trockenheitsresistent. „Der Boden ist nicht sonderlich gut, was das Halten des Wassers in der Fläche angeht“, erläutert Henning Buhr. Langfristig sei daher Tröpfchenberegnung das Ziel. Dafür braucht man deutlich weniger Wasser, bei fünf bis zehn Millimeter Wasser liege die Beregnungsgabe, so Maria Buhr. Am Ende ist der Aufwand in Sachen Beregnung geringer, dafür ist aber vorher viel in puncto Aufbau nötig. Henning Buhr geht von 15 Kilometern Leitungen aus, die verlegt werden müssen. Hinzu kommen noch Zuleitungen.



Die Hochstämme sollen 15, 20 Jahre halten, schildert Maria Buhr. Am Anfang der Wachstumsphase sei es gut, wenn die Pflanzen wenig Wasser bekommen, denn der Wein solle tief wurzeln. Grundsätzlich seien beim Wein viele Arbeitsschritte nötig (Henning Buhr: „Mehr als gedacht“), wie etwa das Ausreißen der überzähligen Triebe. 2025 kann voraussichtlich die erste Ernte erfolgen. Die Trauben wollen die Buhrs dann bei einer Lohnkelterei weiterverarbeiten lassen.



Henning Buhr ist froh, dass sie erstmal nur eine Teilfläche in Angriff genommen haben. Mittlerweile hätten sie auch alle benötigten Maschinen da, die die Arbeit vereinfachen und beschleunigen – wie etwa einen kleinen Trecker, der in die Reihen zwischen den Reben passt. Neben den beiden arbeiten noch drei weitere Mitarbeiter auf der Fläche mit.



Erste Trauben haben sich bereits herausgebildet: Mit der ersten Weinernte durch Maria und Henning Buhr in Emmen wird es voraussichtlich im Jahr 2025 etwas. © Gerlach, Paul

Der Standort auf dem Klosterfeld ist gut, er bekomme viel Sonne ab, freuen sich beide. Öfters als früher, halten dort Radfahrer an und schauen sich um. „Es klappt und wir kommen klar“, sagt Maria Buhr über das Langzeit-Projekt über viele Jahre, das gut angelaufen sei.



Bei der Begrünung zwischen den Reihen wird sich noch etwas tun, auch Leguminosen wie Ölrettich kommen zum Einsatz, die im Frühjahr abgemäht werden und Nährstoffe geben.



Projekt über viele Jahre

Ein Hase erweist sich als Connaisseur und tut sich bereits an den Trieben der Weinpflanzen gütlich, berichtet Maria Buhr. Ihn meint sie aber nicht, wenn sie davon spricht, dass die Nützlinge in dem Bereich gefördert werden. So freut sie sich über die Marienkäfer, die Läuse wegfressen.

Beim Weinanbau in Emmen handelt es sich nicht um Bio-Anbau – wenngleich Henning Buhr sagt, dass die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Als Zielsetzung haben beide, dass so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel verwendet werden soll. Zugute kommt ihnen dabei, dass alle drei Sorten als pilzwiderstandsfähig gelten. Henning Buhr: „Sie sind wesentlich robuster und weniger krankheitsanfällig.“



Hinzu kommt laut Maria Buhr, dass Wein wenig Bedarf an Nährstoffen habe. Dies sei auch mit Blick auf die sogenannten roten Gebiete und die damit verbundenen Regeln zum Düngen von Bedeutung. Während beim Getreide bis zu 150 Kilogramm Stickstoff pro Hektar ausgebracht werden, seien es beim Wein mit 30, 35 Kilogramm vergleichsweise deutlich weniger.