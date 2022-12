Völkische, Querdenker und ein „Forschungsprojekt“ in Lüsche im Fokus

Von: Burkhard Ohse, Paul Gerlach

Teilen

Kristin Harney von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus zeigte Handlungsoptionen gegen rechte Strukturen auf. Zuvor hatte die Autorin und Journalistin Andrea Röpke über die rechte Szene im Kreis Gifhorn informiert. © Ohse, Burkhard

Hankensbüttel/Landkreis Gifhorn – Große Resonanz beim Infoabend im Hankensbütteler Gymnasium: Die Veranstaltung in der vollbesetzten Mensa drehte sich um das Thema „Demokratie in Gefahr!? – Rechte Erscheinungsbilder in unserer Region“. Es ging um die Reichsbürgerszene, die Querdenkerszene, die Montagsspaziergänge, das „akademisch geprägte Völkische“ und die Schetinin-Pädagogik im Zusammenhang mit einer Einrichtung in Lüsche. Aus dem gesamten Landkreis und über die Kreisgrenzen hinweg kamen Interessierte, um sich über rechte Strukturen in der Region zu informieren: Journalistin und Buchautorin Andrea Röpke sowie Kristin Harney von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus sprachen am Mittwochabend, 7. Dezember, am Hankensbütteler Gymnasium.

Zu Beginn machten die Organisatoren von ihrem Hausrecht Gebrauch und verwiesen die anwesende Nicole Wolf als Betreiberin der Einrichtung in Lüsche (betrieben vom Verein „Gaudium in Vita“) und zwei Frauen in ihrer Begleitung des Saales. „Toleranz ist ein wichtiges Gut“, kommentierte das Röpke. Doch man müsse bei Rechtsextremen den Mut haben, Grenzen zu ziehen. Und die Betreiberin gehöre dem extrem rechten Lager an.



„Wir sind keine Nazis“, sagte Wolf derweil gestern kurz vor Redaktionsschluss auf IK-Anfrage. Sie sehe eine Hetz- und Rufmordkampagne gegen den Verein, aber ohne, dass jemand mit ihnen spreche. Sie sei zum Gymnasium gekommen, um „ein Gesprächsangebot“ zu machen. Es habe sie gewundert, dass bei der Veranstaltung über die Einrichtung und sie selbst gesprochen wird, sie aber nicht dazu angehört werde.

Zu der Veranstaltung hatten eine Reihe von Organisationen und politischen Parteien sowie Lehrer und Schüler des Gymnasiums eingeladen. Zu diesem breiten Bündnis – das Handlungsbedarf sieht, eine bessere Vernetzung der Instanzen herbeiführen sowie solche Entwicklungen kritisch begleiten und darüber weiterhin aufklären will – gehören verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen. Darunter sind Vertreter der SPD, der Grünen und der FDP, der Landfrauenverein Hankensbüttel oder auch das Gifhorner Bündnis „Bunt statt Braun“.



Röpke recherchierte in den vergangenen Monaten im Landkreis, unter anderem zur Großdemonstration der Querdenkerszene in Gifhorn und zur Einrichtung in Lüsche. In einem Einspielfilm wurden Sequenzen aus der Kreisstadt und anderen Orten gezeigt, die exemplarisch das Benehmen von Demonstrationsteilnehmern auch gegenüber Journalisten zeigten. Eingeblendet wurde dabei auch, wie Ministerpräsident Stephan Weil mit „Hoffentlich fahren Sie zur Hölle, Sie Volksverräter“ beim Wahlkampf angegangen wurde.



Mehr lesen Sie in der IK-Printausgabe vom 9. Dezember, weitere Berichte folgen