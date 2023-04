Vielfältiges Programm beim bunten Steinhorster Lesesommer

Von: Hans-Jürgen Ollech

Teilen

Vorfreude auf den Steinhorster Lesesommer: Percy Pfeiff (v.l.), Matthias Koeslin, Michael Sassenhagen, Gunhild Posselt, Alexa von der Brelje und Henning Evers präsentierten jetzt das Programm. © Ollech, Hans-Jürgen

Steinhorst – Das Programm des Steinhorster Lesesommers für 2023 im Schulmuseum wird bunt und vielfältig (siehe Infokasten). Es wurde gestern Nachmittag von der Geschäftsführerin der Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn, Gunhild Posselt, sowie der Fachbereichsleiterin der Museen des Landkreises, Alexa von der Brelje, präsentiert – gemeinsam mit den Vorstandsvertretern des Vereins der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses: Henning Evers, Percy Pfeiff, Matthias Köslin und Michael Sassenhagen. Die Vorfreude bei den Beteiligten ist groß.

Von der Brelje betonte, dass der Veranstaltungszeitraum neu ist, doch vieles andere kommt verlässlich und bewährt beim Lesesommer daher. Ab Mittwoch, 14. Juni, wird wieder kultureller Hochgenuss auf dem flachen Land geboten. Der Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses lädt in Kooperation mit dem Schulmuseum zu zehn Veranstaltungen auf dem Schmiedeberg ein. Die Vorsitzende des Vereins, Gunhild Posselt, freut sich schon auf einen bunten Veranstaltungsmix, der sich auf facettenreichste Weise um die Welt der Worte dreht. Es wird gelesen, gesprochen, gesungen, es wird diskutiert und debattiert, es wird witzig, tiefgründig, kurzweilig, anspruchsvoll, meisterhaft und märchenhaft. „Wir präsentieren Literatur und Literarisches aus den unterschiedlichsten Perspektiven und in den unterschiedlichsten Genres“, betont Posselt. Sie lobt die Organisatoren, die das Programm wieder einmal professionell geschmiedet haben.



Einen Abschluss-Benefizabend wird es in diesem Jahr nicht geben, so Posselt. Sie ergänzte, dass es wie immer ein Angebot an kleinen Speisen und kühlen Getränken geben wird. Die Vorsitzende dankte den Förderern wie der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Gemeinde Steinhorst und der Samtgemeinde Hankensbüttel, Exxon Mobil, Bücher Nolte, der Buchhandlung Dänzer sowie der Bildungs- und Kultur eGmbH des Landkreises Gifhorn. Ein Dank ging auch an alle Kulturinteressierten, welche die Veranstaltungen des Lesesommers besuchen und mit ihren Spenden zum Gelingen des Lesesommers beitragen.



Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers und auch Steinhorsts Bürgermeister Percy Pfeiff begrüßten diese wichtige Veranstaltungsserie, denn sie stehen dem Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses unterstützend zur Seite. Anmeldungen und Platzreservierungen sind vorab möglich unter lesesommer@museen-gifhorn.de oder auch unter (05148) 3039990.



Worte in allen Facetten – das Programm in Steinhorst Beginnen wird das Programm erstmals an einem Mittwochabend – am 14. Juni um 19.30 Uhr mit einem Mann, einem Klavier und vielen Rollen. Florian Brauer entert als Musikpaparazzi die Bühne und präsentiert unglaubliche Geschichten aus der Welt des Showgeschäfts. Der Comedian mit der wandlungsfähigen Stimme verspricht, dass kaum ein Prominenter aus der Welt des Pop und der Klassik vor ihm sicher sein kann.

Weiter geht es am Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr, mit einer Lesung von Hermann Wiedenroth und Frauke Keller – mit ausgewählten Liebesgedichten aus der Feder von Walther von der Vogelweide, Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Erich Fried und vielen anderen. Themen wie Wonne und Wehmut, Lust und Frust, Sehnsucht und Kummer werden stets vergnüglich und mit einem Augenzwinkern vorgetragen.

Mit einem „Hammer“ folgt am Samstag, 17. Juni, 19.30 Uhr, eine Autorenlesung mit Jörg Thadeusz und einem Roman, der sich an das Leben des Malers Norbert Thadeusz anlehnt. Er brachte es zum Meisterschüler Beuys’ und zum Kunstprofessor.

Am Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr, geht es mit einem interessanten Herrn weiter: Dmitrij Kapitelman stammt aus der Urkraine und kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts mehr verbindet außer Kindheitserinnerungen – eine mitreißende, spannende Geschichte.

Am Freitag, 23. Juni, heißt es um 19.30 Uhr „Kneifen gilt nicht – cha cha cha“: Stefanie Seeländer und Ulli Schmidt sowie Malte Hollmann (Klavier) geraten zwischen humorvollen Musikinterpretationen, koketter Situationskomik und unterhaltsamen Alltagsgeschichten immer wieder auf inhaltliche Abwege. Ein fantastischer Abend mit viel Musik, Gesang, Witz und Humor.

Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes liest und erzählt die Autorin Birgit E. Orths am Mittwoch, 28. Juni, 19.30 Uhr, aus der Insiderperspektive, wie sie in einem spektakulären Fall von organisierter Kriminalität ermittelt hat. Dabei zeigt sie auf, dass absurde Systemfehler in Finanzverwaltungen und Ermittlungsbehörden europaweit exzellent organisierten Wirtschaftsbetrügern Türen und Tore für Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe offen halten.

Mit „Lenas Fenster“ gibt es am Freitag, 30. Juni, 16.30 Uhr, ein poetisches Märchen mit dem Theater Fadenschein für Kinder – ein spanendes Tischfigurentheater für die Kleinsten.

Am Sonntag, 2. Juli, findet von 11 bis 17 Uhr der traditionelle Bücherflohmarkt auf dem gesamten Gelände des Schulmuseums statt. Einen eigenen Bücherstand können Interessierte entweder an lesesommer@museen-gifhorn.de oder unter (05148) 3039990 anmelden.

Am Mittwoch, 5. Juli, startet um 19.30 Uhr die Filmvorführung „Contra“ der marokkanischen Studentin Naima über rassistische Beleidigungen eines zynischen Juraprofessors während einer Vorlesung.

Bei der Musikcomedy „Betreutes Sterben“ mit Wolfgang Grieger und seinen High Nees am Samstag, 8. Juli, 19.30 Uhr, sind viele Lacher vorprogrammiert. Zwei Esslöffel Quatsch, viel Musik und ein gut durchgehangenes Stück Firlefanz bringen Grieger und seine zwei Kollegen auf die Bühne: Sie lassen an diesem Abend den Lesesommer ausklingen.