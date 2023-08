Tempomessungen in Gemeinde Dedelstorf: Erschreckende Werte zu Ortsdurchfahrten

Von: Paul Gerlach

Unrühmlicher Spitzenreiter: In Repke raste im Juli 2020 ein Verkehrsteilnehmer mit 174 Sachen durch die Ortsdurchfahrt – hier ein Foto der Messtafel im Mai 2020. © Gerlach, Paul

Gemeinde Dedelstorf – Die Zahlen in den Messprotokollen sind erschreckend: Dass in den Ortsdurchfahrten – nicht nur in der Gemeinde Dedelstorf – öfters gerast wird, ist bedauerlicherweise ein allgegenwärtiges Problem. Die Messdaten dann schwarz auf weiß zu haben, ist aber immer wieder erschütternd. Die Hoffnung auf Verkehrsberuhigung bleibt ein Dauerthema.

Vielerorts ein Problem

Bernd Meyer aus Lingwedel hat bekanntlich in einigen Orten im Dedelstorfer Gemeindegebiet das Tempomessgerät der Kommune aufgehängt. Dem IK stellte er auf Anfrage nun einige der in letzter Zeit eingeholten Messdaten zur Verfügung. Sie zeigen ein deutliches Bild.

Auswertungen in Lingwedel stammen aus Messungen vom 10. Januar bis 17. Februar dieses Jahres auf der K 87 und nahmen 6453 Fahrzeuge aus Richtung Groß Oesingen kommend in den Fokus. 66,7 Prozent der Verkehrsteilnehmer waren schneller unterwegs als die erlaubten 50 km/h in der Ortsdurchfahrt. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das am 16. Februar nachmittags gegen 15 Uhr mit 99 Sachen durch den Ort raste.



Tagsüber und nachts

Bei der Auswertung vom 23. März bis 11. April auf der K 87 waren es hingegen 7822 Fahrzeuge aus Richtung Langwedel kommend. Dabei waren 77,9 Prozent schneller als erlaubt. 118 km/h statt 50 Sachen waren es am 31. März um kurz vor 23 Uhr.

Die dritte Messung in Lingwedel wurde Ende 2021 in einer 70er-Zone in der Dedelstorfer Straße (in Höhe des Grundstückes mit der Nummer 18) vorgenommen. 23,9 Prozent der 7565 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell. Aber auch da: Das schnellste von ihnen war am 8. November jenes Jahres um kurz nach 18 Uhr mit erschütternden 155 km/h unterwegs.



In Oerrel war die Messung vom 17. Mai bis 28. August 2022. In diesem langen Zeitraum wurden fast 149 700 Fahrzeuge in Höhe des Grundstückes Oereler Dorfstraße 26 gemessen (das sind gut 1450 Fahrzeuge pro Tag). 69,4 Prozent von ihnen waren schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. 114 Sachen hatte jemand auf dem Tacho, als er oder sie am 14. August 2022 um kurz vor 2 Uhr morgens durch den Ort fuhr.



Repke besonders akut

Aus Repke gibt es keine aktuellen Messdaten, da der Akku des Gerätes zurzeit Probleme bereitet. „Es wird jetzt sicherlich nicht wesentlich langsamer gefahren“, ist Meyer überzeugt. Aber es existiert eine Auswertung vom 9. bis 13. Juli 2020. In diesem kurzen Zeitraum wurden 5670 Fahrzeuge gemessen (1304 pro Tag). Ein trauriger Wert: 93,5 Prozent der Verkehrsteilnehmer waren schneller als 50 km/h. Völlig verantwortungslos war der Spitzenreiter unterwegs: Er raste mit 174 Sachen über die Celler Straße (B 244) – und das mitten am Tag um kurz vor 14 Uhr.