Storchenstreit in Oerrel endet blutig

Von: Pascal Patrick Pfaff

Wie die Störche in Oerrel miteinander gekämpft haben, wurde zwar nicht auf einem Foto festgehalten. Doch wie sich der Konflikt abgespielt haben könnte, zeigt dieses Bild von Weißstorchbetreuerin Rita Lunde (Weyhausen). © Rita Lunde

Oerrel – Genau eine Woche ist es her, da hat Hans-Jürgen Behrmann eine ziemlich heftige Nachricht aus Oerrel bekommen. Es ging dabei um nicht weniger als um eine blutig endende Kampfhandlung. Beteiligt waren daran zwei Störche.



Im IK-Gespräch erzählt der Weißstorchbetreuer für den Landkreis Gifhorn, was passiert ist: So sei am letzten Mittwochnachmittag in Oerrel beobachtet worden, wie ein Storch einen anderen in der Luft attackiert hat. Der Verletzte sei daraufhin auf einem Hof in der Straße Springgrund gelandet, wo gerade die Hühner gefüttert wurden.

„Sein Kontrahent platzierte sich sechs Meter daneben. Der Attackierte hatte ein blutiges Brustgefieder und ein tiefes Einstichloch. So wie das aussah, kann ihm das nur durch den Schnabel des anderen zugefügt worden sein“, berichtet Behrmann.



Storch zu Fuß unterwegs

Er habe gesehen, wie das verwundete Tier vor seinem Widersacher in das nächste Gebüsch floh und sich dort zurückzog – während der Angreifer auf das Scheunendach flog und dort kräftig klapperte. Der Angreifer sei später zwar noch einige Zeit über den Ort des Geschehens gekreist, alsdann aber auch verschwunden.

Später sei der verletzte Storch aus seinem Versteck gekommen und zu Fuß auf einen nahegelegenen Acker gegangen, wo er sich gegen Abend gen Osten aufmachte. Fliegend und von der Attacke erholt, wie Behrmann festhält: „Verendet ist der Storch also nicht, denn unter dem Geflügel sind Luftsäcke. Die Verletzungen waren demnach nicht lebensgefährlich.“



Streit abseits des Nests

Das Geschehen ist Behrmann zufolge alles andere als gewöhnlich. Kämpfe unter Störchen seien zwar normal, finden aber sonst am Nest statt: Etwa wenn ein Vogel zu seinem alten Stammplatz zurückkehrt, hier aber einen Artgenossen antrifft, der vorher nicht dort war. Von Oerrel aus gesehen ist das nächste Nest 3,5 Kilometer entfernt – nämlich in Lingwedel.

„Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Storch seinen Widersacher über eine solche Entfernung verfolgt“, so Behrmann, der nach eigener Aussage von einem solchen Fall bisher auch noch nicht in der Literatur gelesen hat.



„Meine Kollegen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben das auch noch nicht erlebt. Es kann sich einfach keiner erklären“, berichtet Behrmann von einem begrenzten Wissen.

Es sei schlichtweg unbekannt, ob es vom nächsten Nest in Lingwedel tatsächlich eine 3,5 Kilometer lange Verfolgung gab („Dann müsste der Stich auf dem Flug oder schon in Lingwedel passiert sein“) – oder ob es sich um eine Konfrontation zwischen zwei Durchzüglern handelte. „Letzteres würde aber keinen Sinn ergeben“, so der Storch-Experte. Zu wenig begründbar sei eine solche Streitigkeit außerhalb des Nests.

Schock vermutet

Dass sich der verletzte Storch in einem Gebüsch versteckt hielt, sei überdies ein Verhalten, das Behrmann auch noch nicht beobachtet hat. „Es könnte ja sein, dass er erst unmittelbar vor der Landung den Stich abbekam. In dem Falle wäre das dann eine Schockreaktion“, so seine Vermutung.

Behrmann betont aber nochmals, dass sich ein Storchenstreit eigentlich nicht so abspielt, wie in Oerrel beobachtet. So ziehe bei Nestkämpfen der Verlierer einfach ab – was manchmal sogar recht schnell gehe, weil einer der Störche sehr dominant ist: „Ich weiß wirklich nicht, warum es so gelaufen ist. Es ist mir ein Rätsel.“