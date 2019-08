Steinhorst hat viel vor: Gemeinde sichert sich Grundstücke

Investitionen führen zu Nachtragsetat

+ © Gerlach Die Gemeinde Steinhorst will auf dem Bauplatz des Anwesens Neue Brücke 4 einen Neubau für eine Arztpraxis errichten, nachdem das dortige Haus abgerissen worden ist. Dies ist nicht das einzige Grundstück im (Kauf-)Visier. © Gerlach

Steinhorst – Die Gemeinde Steinhorst will eine Menge Geld für Grundstückskäufe in die Hand nehmen, um sich für die Zukunft in Sachen Infrastruktur gut aufzustellen. Der Haushaltsausschuss empfahl den dafür nötigen Nachtragsetat am Montagabend einstimmig an den Rat.