Steinhorst: Fortschritt auf Edeka-Baustelle

Glasfaser-Arbeiten auch in Räderloh

+ © Ohse, Burkhard Einsatz mit schwerem Arbeitsgerät: An der Steinhorster Marktstraße rollten jetzt die Betonmischer für die Bodenplatte der Edeka-Filiale. In der nächsten Woche sollen Stein auf Stein die Maurerarbeiten beginnen. © Ohse, Burkhard

Von Paul Gerlach

Steinhorst – Bauarbeiten, wohin man schaut: Vielerorts in der Gemeinde Steinhorst wird aktuell gewerkelt. Das hat sowohl mit der nun bald auch in die Höhe schießenden Edeka-Filiale an der Steinhorster Marktstraße als auch mit dem Buddeln in Sachen Glasfaser zu tun – und es läuft nicht ohne die eine oder andere Herausforderung ab.

In den vergangenen zwei Wochen (Mitte bis Ende Februar) wurde auf der Baustelle am neuen Edeka-Markt trotz ungünstigem Wetter weitergearbeitet. Nachdem die Dämmung aufgebracht und das Stahlgeflecht für die Bodenplatte verbaut wurde, werden im Anschluss die Rohre für die Fußbodenheizung eingelassen. Dieses ist für die Betonkern-Temperierung notwendig, ist zu hören.

Am vergangenen Dienstag, 28. Februar, kamen die Betonmischer von einer Firma aus Hankensbüttel und pumpten mithilfe eines Pumpenwagens rund 230 Kubikmeter Beton für die Bodenplatte in das Stahlgeflecht. In der nächsten Woche - also in der Woche ab dem 6. März - ist der Beginn der Maurerarbeiten geplant. Zunächst wird Stein auf Stein gemauert.

An der Räderloher Straße wurden indes die Glasfaser-Hülsen in die Erde eingebracht und bis ins Haus gelegt. Von der Baustelle waren – Stand Dienstag, 28. Februar – nur noch drei offene Baugruben zu sehen. Seit jenem Tag ist die Firma auch dabei, die Steine des Bürgersteiges an der Marktstraße hochzunehmen, um dort weiterzuarbeiten. Fußgängern wird empfohlen, durch die Straße „In der Seege“ zu gehen, weil der Fußgängerweg von der Neuen Brücke bis zur Einmündung Räderloher Straße nur schwer begehbar ist.

In Räderloh wurden inzwischen die Glasfaser-Bauarbeiten an der Straße Am Rübenberg fertiggestellt, an verschiedenen Stellen im Dorf wird weiterhin gebuddelt. Die Straße zwischen Räderloh und Hagen ist ab Blickwedel gesperrt.