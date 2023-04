„Langer Weg vor uns“

SPD-Ortsgespräch in Hankensbüttel zur Bahnstrecke Celle-Wittingen

Von: Ulrich Bleuel

SPD-Ortsgespräch im Hankensbütteler Gasthaus Zur Linde: Über die Bahnstrecke Celle-Wittingen tauschten sich Kirsikka Lansmann (linkes Foto v.l.), Christoph Bratmann, Henning Evers, Sebastian Schülke sowie Marie Fischer (stehend, im Spiegel) aus. © Bleuel, Ulrich

Hankensbüttel/Wittingen/Celle – Mit dem Zug nach Celle? Bis vor etwa einem halben Jahrhundert ging das noch von Hankensbüttel aus. Mitte der 70er Jahre wurde die Personenbeförderung auf der Bahnstrecke Wittingen-Celle eingestellt. „Es wäre doch schön, von Hankensbüttel aus wieder mit der Bahn in die weite Welt hinaus zu fahren“, sagte Rainer Nuth vom SPD-Ortsverein Hankensbüttel am Dienstag, 25. April. Er begrüßte viele Zuhörer zu einem Infoabend im Saal des Gasthauses Zur Linde. Zusammen mit Marie Fischer moderierte er den Abend, in dem es als Dorfgespräch um eine mögliche Reaktivierung der alten Bahnstrecke ging.

Zu Gast waren die SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Gifhorn-Nord, Kirsikka Lansmann, und aus dem Wahlkreis Braunschweig, Christoph Bratmann, sowie Samtgemeindebürgermeister Henning Evers (SPD) und Sebastian Schülke als technischer Leiter der Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH (SinON).



Die SinON habe zum 1. Januar 2022 das komplette Streckennetz von der OHE übernommen – mit dem Land Niedersachsen als 100-prozentigem Gesellschafter, so Schülke. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, in der Südheide mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.“ Jährlich gebe man etwa 15 Millionen Euro für die Streckeninfrastruktur aus und stehe auch für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Wittingen-Celle.



Bei Untersuchungen zur Reaktivierung ehemaliger Bahnstrecken im Jahr 2013 sei diese Strecke bereits in der ersten Planungsphase durchgefallen, berichtete Schülke. Durch eine neue standardisierte Bewertung für ländliche Strecken bestünden jetzt aber bessere Chancen – wenn auch die Konkurrenz in Niedersachsen noch immer sehr hoch sei. Mehrkosten würden sich in Grenzen halten, da die Strecke bereits für den Güterverkehr vorgehalten wird. „Den Brücken ist es egal, ob dort Güter- oder Personenverkehr hinüberrollt.“ Schülke schloss seine Ausführungen: „Autos werden in den Städten immer weniger Platz finden. Eine gute Anbindung sorgt für eine entspannte Möglichkeit, vom Land in die Stadt zu kommen.“



Dem konnte sich Bratmann anschließen und verwies auf die Stadt Braunschweig, in der immer weni-ger und gewollt Parkplätze an den Sehenswürdigkeiten in der Stadt bereitgehalten werden. Vor Jahrzehnten noch habe man dem Individualverkehr den Vorrang gegeben, was zu Lasten des Klimaschutzes und der Lebensqualität ging. „Wir brauchen eine Mobilitätswende.“ Es reiche nicht aus, ein gutes Angebot wie das 49-Euro-Ticket zu bieten, man müsse auch den gesamten ÖPNV ausbauen, um überhaupt auch zum Bahnhof gelangen zu können, erklärte Bratmann, der auch als wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion tätig ist. Dem Projekt der Streckenreaktivierung steht auch Lansmann positiv gegenüber und befürwortet es. Sie möchte das Projekt gern im Wirtschaftsministerium platziert sehen.



Die Zuhörer lauschten den Ausführungen beim SPD-Ortsgespräch gespannt. © Bleuel, Ulrich

„Langer Weg vor uns“

„Vor uns liegt ein langer und vielleicht auch steiniger Weg“, hielt Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister fest. „Aber es ist für mich eine von allen Parteien losgelöste wichtige Angelegenheit.“ Auch im Zuhörerkreis fand sich gemäß der Wortmeldungen eine Mehrheit für eine Realisierung des Vorhabens.

„Die Reaktivierung geht nur in Zusammenarbeit aller Parteien und aller betroffenen Kommunen wie der Samtgemeinde Hankensbüttel, der Stadt Wittingen und dem Landkreis“, gab aus dem Besucherkreis Gifhorns ehemalige Landrätin Marion Lau kund. Angesichts der kurzfristigen Anmeldefrist bis zum 15. Mai forderte sie: „Seht zu, dass ihr in die Pötte kommt!“



Das sind die Verantwortlichen wohl auch schon. Der beim Landkreis in der Wirtschaftsförderung tätige Jörg Burmeister-Wegner informierte die Zuhörer, dass man am Freitag, 28. April, ein Gespräch in Hannover habe, an dem auch Kommunen aus den Landkreisen Celle und dem Heidekreis als Verbund teilnehmen. Dann werde man in der ersten Maiwoche gemeinsam form- und fristgerecht die Marschroute festlegen.