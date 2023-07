Schweimker Friedhof: Samtgemeinde gestaltet Einrichtung selbst um

Von: Paul Gerlach

Der Friedhof in Schweimke und dessen Umfeld sollen nun nicht über die Dorfentwicklung neugestaltet werden. Stattdessen soll die Samtgemeinde die nötigen Unterhaltungsmaßnahmen vornehmen. © Gerlach, Paul

Samtgemeinde Hankensbüttel – Die Samtgemeinde Hankensbüttel hat ihre Strategie in Sachen Dorfentwicklung konkretisiert. Für das nächste Jahr werden keine Anträge auf Gelder aus dem Förderprogramm gestellt. Aber bekanntlich hoffen Politik und Verwaltung auf eine Verlängerung des Programmes, die beantragt wurde (das IK berichtete). Sollte dieses verlängert werden, hat die Samtgemeinde bereits konkrete Vorhaben im Auge.

Um Förderanträge für das Jahr 2024 zustellen, müssen diese bekanntlich bis zum Stichtag 15. September beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Braunschweig eingereicht werden. Dies gilt für Maßnahmen der Kategorie I aus der Prioritätenliste. Für die Samtgemeinde wurden allerdings keine öffentlichen Maßnahmen für das nächste Jahr vorgeschlagen, wurde bei der jüngsten Samtgemeinderatssitzung erläutert. Woran dies liegt, erklärte Dirk Köllner (CDU). „Wir nehmen uns nur Projekte vor, die sowieso in den nächsten zwei Jahren an die Reihe kommen.“ Man sauge sich nicht extra ein nicht notwendiges Projekt aus den Fingern. Aktuell passe allerdings kein Vorhaben zu diesen Kriterien, daher werde auch keines beantragt. Letzteres wurde so dann auch bei einer Enthaltung beschlossen.



Klarheit herrscht nun auch in puncto Neugestaltung des Schweimker Friedhofes und dessen Umfeldes. Bei dem Projekt – seit mehreren Jahren im Gespräch – gestaltete sich die Planung zäh. Im Oktober 2022 hatte der Samtgemeinderat einstimmig beschlossen, dass sich zu einem Ortstermin getroffen werden soll. Die Gemeinde Obernholz lud daraufhin ihre Ratsmitglieder, die Samtgemeinderatsleute sowie Vertreter der Verwaltung und den Vorstand der Friedhofsgemeinschaft für eine Zusammenkunft im Januar 2023 ein. Der Friedhof und dessen Umfeld wurden begutachtet. Mit dem Ergebnis, dass Unterhaltungsmaßnahmen – unter anderem ein barrierefreier Zugang zur Friedhofskapelle – notwendig sind. Diese sollen jedoch nicht über die Dorfentwicklung beantragt werden, sondern durch die Samtgemeinde vorgenommen werden. Das wurde jetzt so auch vom Samtgemeinderat einmütig beschlossen. Die einmaligen Kosten liegen laut Verwaltung bei etwa 6500 Euro.



Ebenfalls einstimmig fiel der Beschluss, dass – neben der angepeilten Sanierung und Entwicklung des Heidebades Hagen – die Erneuerung des Schlauchturmes am Feuerwehrgerätehaus sowie die Entwicklung und Errichtung des Mensa-Projektes auf dem Grundstück der Grundschule (beides sind Vorhaben in Sprakensehl) für eine mögliche Umsetzung in den Jahren 2024/2025 vorgesehen sind. Demnach müssten die drei Projekte – eine Verlängerung des Programmes vorausgesetzt – bis zum Stichtag 15. September 2024 beantragt werden.