Sanierung auf der Zielgeraden

Die Sanierung der Turnhalle am Hankensbütteler Gymnasium soll in den Herbstferien abgeschlossen werden. Dank des langen Spätsommers konnte der Sportunterricht in den vergangenen Wochen überwiegend draußen stattfinden.

Hankensbüttel. Seit den Sommerferien ist die Turnhalle des Hankensbütteler Gymnasiums gesperrt. Die Sanierungsarbeiten haben sich verzögert und gehen nun aber dem Ende entgegen, wie Matthias Rode, Leiter des Gifhorner Landratsbüros, nun auf IK-Anfrage mitteilt.

„Die Sanierungsarbeiten an der Sporthalle in Hankensbüttel gehen derzeit auf die Zielgerade“, so Rode. „Die Umkleide- und Sanitärräume sind zwischenzeitlich fertiggestellt worden und können nun genutzt werden.“ Aktuell erfolge noch der Einbau der Lüftungsanlage. Dieser Teil der Maßnahme soll in den Herbstferien fertiggestellt werden.

Für die Unterbringung der Sportgeräte wird ein zusätzlicher Lagerraum geschaffen. „Aktuell erfolgen hier die Boden- und Fundamentarbeiten“, erklärte Rode. „Unmittelbar im Anschluss sind dann Maurer-, Zimmermann- und Dachdeckerarbeiten an der Reihe.“ Diese Arbeiten finden außerhalb der Sporthalle statt und beeinflussen den Sportunterricht nicht. Die Fertigstellung ist für Ende November 2018 vorgesehen.

Zu Verzögerungen ist es bei den Prallschutz- und Akustikarbeiten gekommen. „Hier kam es zu Lieferverzögerungen seitens der Herstellerfirma“, räumt Rode ein. „Aber auch hier soll die Fertigstellung in den Herbstferien erfolgen.“ Die Rahmenelemente für die Geräteraumtore seien bereits eingebaut. Damit erfolge nun die bisher fehlende Trennung zwischen der Sporthalle und den vorhandenen Geräteräumen.

Parallel wird derzeit das Ausschreibungsverfahren für die Planung der neuen Zwei-Feld-Halle am Gymnasium vorbereitet. Die Vorstellung der Planungsbüros und nachfolgende Auswahl findet Mitte Oktober 2018 statt. Ende des Jahres soll dann mit den Planungen begonnen werden.

„Der Sportunterricht findet momentan noch draußen statt“, erklärt Schulleiterin Cornelia Röhrkasten. „Mit der richtigen Kleidung geht das.“ Außerdem gebe es ja auch noch die Sporthalle am Sportzentrum. „Uns ist aber sehr daran gelegen, dass die Turnhalle in den Ferien fertiggestellt wird. Sonst muss Unterricht ausfallen.“

