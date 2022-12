Samtgemeinde Hankensbüttel: Mehr Geld für Jugendförderung?

Von: Pascal Patrick Pfaff

Mit einem Fest der Farben feierten Kinder und Jugendförderung im letzten Sommer den Ferienbeginn. Finanziell unterstützt wird dies durch die Samtgemeinde. © Freier Mitarbeiter

Samtgemeinde Hankensbüttel – Die Preissteigerungen der letzten Zeit haben vor den Angeboten des Ferienprogramms und des Jugendzentrums der Samtgemeinde Hankensbüttel nicht haltgemacht. In fast allen Bereichen sind die Aktivitäten teurer geworden. Dies geht aus einem Bericht hervor, den die Jugendförderung der Samtgemeinde Hankensbüttel kürzlich im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales vorgestellt hat.



Kartfahren in Celle statt am Bernsteinsee

Dass sich aber der Situation entgegengestellt werden kann, erklärt Alke Benecke von der Jugendförderung im IK-Gespräch anhand eines Beispiels. So bestehe seitens der Kinder und Jugendlichen der Wunsch, im kommenden Jahr Kartfahren zu gehen. „Es gibt eine Bahn in Stüde am Bernsteinsee. In Celle ist es jedoch günstiger.“ Man besuche Orte, die nicht viel länger als eine Autostunde entfernt liegen, weshalb auch Celle infrage komme. „Wir haben von der Gemeinde ein festes Budget zur Verfügung. Wenn sich die Preise erhöhen, dann kann es sein, dass unser Angebot geringer wird. Vielmehr suchen wir aber nach gleichwertigen Veranstaltungen“, macht Benecke auf die Bemühungen der Jugendförderung aufmerksam.



Und diesen will auch die Samtgemeinde Hankensbüttel nicht nachstehen. Ergänzend zu den möglichen Fördergeldern durch Land und Bund (Benecke: „Wir müssen ein Konzept schreiben, dann kann die Jugendförderung von dort finanzielle Hilfe bekommen“), dürfte es auch von der Kommune mehr Unterstützung geben. „Vorbehaltlich der Entscheidung des Samtgemeinderates sind 10 000 Euro für den Haushalt 2023 zugunsten der Jugendförderung eingeplant“, so Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers. 2022 seien es noch 8000 Euro gewesen. Es gehe darum, mehr Handlungsspielraum zu haben, wie der Rathauschef sagt.



Dabei zeigt sich Evers zufrieden mit der Nutzungssituation rund um das örtliche Jugendzentrum. „Es ist schön für uns, wenn in Hankensbüttel 10 bis 15 Kinder täglich vorbeischauen.“ Jeder junge Mensch sei ein Gewinn, so der Samtgemeindebürgermeister.



Erreicht und über die Veranstaltungen informiert werden die Kinder und Jugendlichen unter anderem über Instagram (kubus_hankensbüttel). Ein Kanal, über den es laut Benecke einiges an Resonanz gibt: „Durchschnittlich schauen hier täglich 80 Jugendliche rein. Sie geben Likes und sagen uns hier, was sie sich wünschen.“



Zuschuss von einem Viertel

Dabei sehen sie, was in den Ferienprogrammen 2022 besonders beliebt war. „Etwa der Stand-Up-Paddeling-Kurs im Sommer. Da war das Wetter perfekt. Auch die Schaumparty ist ein Highlight gewesen“, fasst Benecke zusammen – und betont, dass dies alles zu den bewährten Angeboten gehört, die von der Jugendförderung mit 25 Prozent bezuschusst werden können.



Auch solle für die Zukunft der Ausflug in den Heidepark nicht wegfallen: im vergangenen Sommer eine von 39 Veranstaltungen des Sommerferienprogramms (2021: 41). Das Oster- (2022: 14; 2021: 20) und das Herbstferienprogramm (2022: 16; 2021: 19) wiesen dieses Jahr ebenfalls eine leicht geringere Veranstaltungszahl auf. Indes gab es über das komplette Programm 180 Teilnehmende in 2022 (Vorjahr: 144). „Im Prinzip haben wir die Vor-Corona-Zahlen erreicht“, so Benecke. „Dass es 2021 nur 144 waren, liegt am ausgefallenen Osterferienprogramm.“