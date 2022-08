Samtgemeinde Hankensbüttel: Bei erneuerbaren Energien vorne

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Der LSW-Report zeigt laut Henning Evers Trends, die ihm als Orientierung dienen: „Wer CO2 einsparen will, muss vor Ort anfangen. Wir sehen, wie wichtig Windenergie ist. Die Flächen dafür sind bei uns vorhanden.“ © Daniel Bockwoldt

Samtgemeinde Hankensbüttel – Der Blick in den kürzlich erschienenen Erneuerbare- Energien-Report der LSW zeigt es: Auch in 2021 bleibt die Samtgemeinde Hankensbüttel Spitzenreiter in puncto Energieerzeugung. Im Vergleich mit anderen Gebietseinheiten der LSW-Region ist der Vorsprung groß, die absoluten Zahlen sinken aber leicht.



So hat die Samtgemeinde letztes Jahr 148 650 Megawattstunden (MWh/a) ins Netz des LSW-Verbandsgebiets eingespeist – wodurch sich eine Energiebilanz von 308,43 Prozent ergibt (2020: 158 683 MWh/a bei 323,86 Prozent). Die jeweils zweitplatzierten Gebietseinheiten sind hier bereits ziemlich abgeschlagen: Velpke folgt mit einer Energiebilanz von 194,84 Prozent (61 444 MWh/a), die Stadt Wittingen ist wiederum in Bezug auf die MWh/a-Einspeisung erster Verfolger: 84 733 (102,78 Prozent). Was den Eigenverbrauch der Samtgemeinde anbelangt, so hat sich dieser in den vergangenen Jahren stetig verringert. 48 195 MWh/a betrug er in 2021, ein Jahr davor noch 48 997.



Erneuerbare Energie zumeist aus Windkraft

Die von der Samtgemeinde ins Netz eingespeiste Energie rekrutiert sich hauptsächlich aus Windkraft. 108 022 MWh/a (bei insgesamt 148 650) sprechen eine deutliche Sprache. Windkraftanlagen gibt es deren 29. Die Anzahl ist dabei im Vergleich zu 2020 gleich geblieben – ebenso wie bei den Wasserkraft- und Biomasse/Biogas-Vorrichtungen (1 beziehungsweise 16). Dass sich die Anlagenzahl um 20 auf 359 erhöht hat, liegt demnach an der Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen (313 in 2021 gegenüber 293 anno 2020).



Was die installierte Leistung der auf Samtgemeindeboden stehenden Anlagen anbelangt, so ist die Windkraft 2021 wiederum Zugpferd mit 63,45 MWh/a beziehungsweise 85,72 Prozent am Gesamtanteil. Photovoltaik (5,3 MWh/a; 7,16 Prozent), Biomasse/Biogas (5,26; 7,11) und Wasser (0,01; 0,01) tragen also vergleichsweise wenig bei. Mit einem Gesamtpotenzial von 74,02 MWh/a liegt die Samtgemeinde vor der Stadt Wittingen, die einen Wert von 54,51 aufweist.



Dass die Samtgemeinde im Vergleich zu den anderen Gebietseinheiten so gut dasteht, liegt vor allem an den Mitgliedsgemeinden Obernholz und Dedelstorf, so Samtgemeindebürgermeister Henning Evers: „Sie machen mit den Windparks das Gros aus. Insgesamt aber können wir uns praktisch drei Mal mit der in der Samtgemeinde erzeugten Energie selbst versorgen.“ Ein Fakt, der laut Evers auf die solide Planung in der Vergangenheit zurückzuführen ist: „Die Lokalpolitiker in den einzelnen Gemeinden haben gute Vorarbeit geleistet und ihre Vorhaben auf Langfristigkeit angelegt. Mein Respekt davor!“



Die Samtgemeinde habe sich dadurch ein Stück Autarkie gesichert. Ein Segen, wie Evers sagt. „Mit der Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach können wir 32 Cent pro Kilowattstunde einsparen. Der Anschaffungspreis amortisiert sich da schnell.“